Bilder des Tages

Von dpa
    Traditionelle russische Holzpuppen, genannt Matrjoschka, die den sowjetischen Führer Josef Stalin (l-r), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Präsidenten Donald Trump darstellen, werden in einem Souvenirladen in Moskau zum Verkauf angeboten. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
    Bei einem Waldbrand im Dorf Kaminia in der Nähe von Patras in Griechenland schlagen Flammen aus einem Wald. Foto: Giannis Androutsopoulos/AP/dpa
    Sara schaut bei der Sternschnuppennacht an der Archenhold-Sternwarte in Berlin durch ein Teleskop. Foto: Britta Pedersen/dpa
    Bundeskanzler Friedrich Merz verlässt in der Nacht das Kanzleramt. Foto: Fabian Sommer/dpa
    Eine Anhängerin des Präsidentschaftskandidaten Samuel Doria Medina tanzt in La Paz während einer Wahlkampfveranstaltung fünf Tage vor den Präsidentschaftswahlen. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
    Eine Verkäuferin verkauft Gemüse an Menschen in Hanoi, die in einem Park Morgensport treiben. Foto: Hau Dinh/AP/dpa
