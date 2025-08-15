Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.
    Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
    Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.
    Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
    Ein Blitz scheint in die Bühne des «Reload»-Festivals einzuschlagen
    Ein Blitz scheint in die Bühne des «Reload»-Festivals einzuschlagen Foto: Friso Gentsch/dpa
    Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.
    Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen. Foto: Lalo R. Villar/AP/dpa
