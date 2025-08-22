Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen.
    Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen. Foto: Xuan Cueto/EUROPA PRESS/dpa
    US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft.
    US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
    Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle.
    Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle. Foto: Moritz Frankenberg/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden