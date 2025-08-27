Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht an der Schiffsglocke während einer Reise nach Helgoland.
    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht an der Schiffsglocke während einer Reise nach Helgoland. Foto: Frank Molter/dpa
    Ein Eurofighter Typhoon der deutschen Luftwaffe fliegt während einer militärischen und akrobatischen Flugshow in der Nähe des Heldenkreuzes auf dem Caraiman-Gipfel in Rumänien.
    Ein Eurofighter Typhoon der deutschen Luftwaffe fliegt während einer militärischen und akrobatischen Flugshow in der Nähe des Heldenkreuzes auf dem Caraiman-Gipfel in Rumänien. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa
    Bewaffnete Nationalgardisten aus West Virginia patrouillieren am Korean War Veterans Memorial in Washington.
    Bewaffnete Nationalgardisten aus West Virginia patrouillieren am Korean War Veterans Memorial in Washington. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
    Blick am Abend in Dresden durch die Brückenbögen der Albertbrücke auf die historische Altstadtkulisse an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper.
    Blick am Abend in Dresden durch die Brückenbögen der Albertbrücke auf die historische Altstadtkulisse an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper. Foto: Robert Michael/dpa
    Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Elfmeter im Elfmeterschießen gegen die Eintracht Braunschweig.
    Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Elfmeter im Elfmeterschießen gegen die Eintracht Braunschweig. Foto: Swen Pförtner/dpa
    Die Sonne geht hinter Gebäuden unter, die bei israelischen Boden- und Luftangriffen im Gazastreifen zerstört wurden, gesehen vom Süden Israels aus.
    Die Sonne geht hinter Gebäuden unter, die bei israelischen Boden- und Luftangriffen im Gazastreifen zerstört wurden, gesehen vom Süden Israels aus. Foto: Maya Levin/AP/dpa
