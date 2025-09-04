Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde «Porträt einer Dame» aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde.
    Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde «Porträt einer Dame» aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde. Foto: Christian Heit/AP/dpa
    Ein Afghane, der bei dem starken Erdbeben im Osten Afghanistans verletzt wurde, wird im Regionalkrankenhaus von Nangarhar in Dschalalabad behandelt.
    Ein Afghane, der bei dem starken Erdbeben im Osten Afghanistans verletzt wurde, wird im Regionalkrankenhaus von Nangarhar in Dschalalabad behandelt. Foto: Siddiqullah Alizai/AP/dpa
    Lichter eines Restaurants am Neustädter Hafen im neuen Wohnviertel Hafencity leuchten am Abend an der Uferpromenade in Dresden.
    Lichter eines Restaurants am Neustädter Hafen im neuen Wohnviertel Hafencity leuchten am Abend an der Uferpromenade in Dresden. Foto: Robert Michael/dpa
    Rettungskräfte arbeiten an einer entgleisten Standseilbahn in Lissabon.
    Rettungskräfte arbeiten an einer entgleisten Standseilbahn in Lissabon. Foto: Armando Franca/AP/dpa
