Bilder des Tages

Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde «Porträt einer Dame» aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde.

Foto: Christian Heit/AP/dpa