Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie "Entertainment", freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.
    Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie "Entertainment", freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden