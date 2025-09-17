Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.
    Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs. Foto: Jens Büttner/dpa
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
    Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung «Komín» zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.
    Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung «Komín» zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien. Foto: Pavlíèek Luboš/CTK/dpa
    Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.
    Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
