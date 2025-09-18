Icon Menü
Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
    US-Präsident Donald Trump, der britische König Charles, Kate, Prinzessin von Wales, US-Außenminister Marco Rubio und Gäste nehmen am ersten Tag des zweiten Staatsbesuchs von US-Präsident Trump im Vereinigten Königreich am Staatsbankett in Schloss Windsor teil.
    US-Präsident Donald Trump, der britische König Charles, Kate, Prinzessin von Wales, US-Außenminister Marco Rubio und Gäste nehmen am ersten Tag des zweiten Staatsbesuchs von US-Präsident Trump im Vereinigten Königreich am Staatsbankett in Schloss Windsor teil. Foto: Yui Mok/Pool PA/dpa
    Dänische Streitkräfte nehmen an einer Übung in Grönland mit Hunderten von Soldaten aus mehreren europäischen NATO-Mitgliedsstaaten teil.
    Dänische Streitkräfte nehmen an einer Übung in Grönland mit Hunderten von Soldaten aus mehreren europäischen NATO-Mitgliedsstaaten teil. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa
    Menschen gehen am Studio der Talkshow «Jimmy Kimmel Live!» auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles vorbei.
    Menschen gehen am Studio der Talkshow «Jimmy Kimmel Live!» auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles vorbei. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
