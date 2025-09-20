Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen.
    Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
    Die «Disney Destiny» passiert die Friedensbrücke in Weener.
    Die «Disney Destiny» passiert die Friedensbrücke in Weener. Foto: Lars Penning/dpa
    Ein Model trägt ein Design von Hannibal Laguna auf der Fashion Week in Madrid.
    Ein Model trägt ein Design von Hannibal Laguna auf der Fashion Week in Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
    Leo Neugebauer aus Deutschland landet bei der WM in Tokio im Sand.
    Leo Neugebauer aus Deutschland landet bei der WM in Tokio im Sand. Foto: Michael Kappeler/dpa
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Nuseirat in Richtung des südlichen Gazastreifens.
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Nuseirat in Richtung des südlichen Gazastreifens. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
