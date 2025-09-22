Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.
    Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
    Silbermedaille für Deutschland
    Silbermedaille für Deutschland Foto: Stefan Lafrentz/dpa
    Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.
    Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk. Foto: John Locher/AP/dpa
    Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.
    Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros. Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa
    Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.
    Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa
    Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.
    Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa
    Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.
    Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen. Foto: Marco Wolf/dpa
    Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.
    Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris. Foto: Guillaume Baptiste/AFP/dpa
    Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.
    Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden