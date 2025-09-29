Bilder des Tages

Icon Menü
    Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.
    Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew. Foto: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/dpa
    Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.
    Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde. Foto: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa
    Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.
    Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe. Foto: Seth Wenig/AP/dpa
    Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.
    Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026. Foto: Luca Bruno/AP/dpa
