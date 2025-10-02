Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach Bombendrohung - Oktoberfest wieder geöffnet
    Nach Bombendrohung - Oktoberfest wieder geöffnet Foto: Daniel Karmann/dpa
    Demonstranten auf den Gleisen des Mailänder Bahnhofs
    Demonstranten auf den Gleisen des Mailänder Bahnhofs Foto: Luca Bruno/AP/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden