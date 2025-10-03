Bilder des Tages

Icon Menü
    wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.
    wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
    Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.
    Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren. Foto: Channi Anand/AP/dpa
    Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.
    Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
    Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.
    Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla. Foto: Thibault Camus/AP/dpa
    Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.
    Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
    Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.
    Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa
