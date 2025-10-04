Icon Menü
Panorama
Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

    Eine pro-palästinensische Demonstrantin nimmt in Rom an einem landesweiten Generalstreik zum Protest gegen die Situation im Gazastreifen teil.
    Eine pro-palästinensische Demonstrantin nimmt in Rom an einem landesweiten Generalstreik zum Protest gegen die Situation im Gazastreifen teil. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
    «Swifties» erleuchten in Bochum auf einer Party der Reihe «Taylor Party Europe» orangefarbene Luftballons mit den Lichtern ihrer Smartphones.
    «Swifties» erleuchten in Bochum auf einer Party der Reihe «Taylor Party Europe» orangefarbene Luftballons mit den Lichtern ihrer Smartphones. Foto: Bernd Thissen/dpa
    Reiter verschiedener Stämme treten während der traditionellen Pferdesportveranstaltung «Al-Mermah» in Ägypten gegeneinander an.
    Reiter verschiedener Stämme treten während der traditionellen Pferdesportveranstaltung «Al-Mermah» in Ägypten gegeneinander an. Foto: Amr Nabil/AP/dpa
    Menschen tragen nach möglichen Drohnensichtungen am Flughafen München Luftmatratzen.
    Menschen tragen nach möglichen Drohnensichtungen am Flughafen München Luftmatratzen. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
    Taylor Swift-Fan Emma Correa, 12, zeigt ihre Freundschaftsarmbänder, nachdem sie sich in South Miami einen Film zur Veröffentlichung von Swifts neuestem Album "The Life of a Showgirl" in einem Kino angesehen hat.
    Taylor Swift-Fan Emma Correa, 12, zeigt ihre Freundschaftsarmbänder, nachdem sie sich in South Miami einen Film zur Veröffentlichung von Swifts neuestem Album "The Life of a Showgirl" in einem Kino angesehen hat. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa
    In dieser Skizze aus dem Gerichtssaal reagiert Sean «Diddy» Combs, als er während seiner Strafmaßverkündung vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Erklärung abgibt.
    In dieser Skizze aus dem Gerichtssaal reagiert Sean «Diddy» Combs, als er während seiner Strafmaßverkündung vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Erklärung abgibt. Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa
