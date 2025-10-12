Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.
    Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
    Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.
    Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern. Foto: Christoph Reichwein/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden