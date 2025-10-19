Icon Menü
Panorama
Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer «No Kings»-Demonstration teil.
    Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer «No Kings»-Demonstration teil. Foto: Ethan Swope/AP/dpa
    Polarlichter und der Komet Lemmon «C/2025 A6» (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
    Polarlichter und der Komet Lemmon «C/2025 A6» (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa
    Eine Kappe brennt und schwelt während einer «No Kings»-Demonstration.
    Eine Kappe brennt und schwelt während einer «No Kings»-Demonstration. Foto: Ethan Swope/AP/dpa
    Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.
    Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA. Foto: Eric Gay/AP/dpa
    0 Kommentare

