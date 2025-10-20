Bilder des Tages

Dieses Bild zeigt die Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo, die in der Apollon-Galerie am 14. Januar 2020 im Louvre-Museum in Paris ausgestellt ist, nachdem die Galerie nach zehnmonatigen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet wurde. Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben.

Foto: Stephane De Sakutin/AFP/dpa