Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in Firma nahe Heilbronn

Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Angaben der Polizei zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung nach ihm laufe, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine maskierte Person gegen 17.45 Uhr die Firma in der Siemensstraße betreten und daraufhin Schüsse abgegeben. Weitere Angaben machte der Sprecher auf Anfrage zunächst nicht.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei, dass es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz komme. Von einer Gefahr für die Bevölkerung sei derzeit nicht auszugehen, hieß es.

«Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort», schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war im Einsatz. «Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz», hieß es weiter.

Bad Friedrichshall hat rund 20.000 Einwohner und liegt im Landkreis Heilbronn im Norden Baden-Württembergs.