Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Die frühere «Großstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin Uta Hansen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.
Panorama
