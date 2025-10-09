Panorama Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Die frühere «Großstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin Uta Hansen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.