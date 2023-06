Papst Franziskus offenbar ins Krankenhaus gebracht

Am Dienstagvormittag soll Papst Franziskus ins Krankenhaus gebracht worden sein. Es ist nicht sein erster Aufenthalt dort in diesem Jahr.

Papst Franziskus soll am Dienstagvormittag in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sei der Pontifex gegen 10.40 Uhr in der Gemelli-Klinik in Rom angekommen. Dort seien Kontrolluntersuchungen geplant, heißt es. Der Vatikan veröffentlichte bislang keine offiziellen Informationen dazu. Auch neue Details zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus wurden nicht bekannt gegeben.

Erst Ende März war der 86-Jährige wegen einer Bronchitis ebenfalls in die Gemelli-Klinik gebracht worden. Er wurde mehrere Tage stationär behandelt. Rechtzeitig zu den Feiern der Karwoche und des Osterwochenendes kehrte er aber in den Vatikan zurück. Ende Mai musste er an einem Tag geplante Audienzen und Termine wegen eines Fiebers absagen.

Papst Franziskus in Gemelli-Klinik gebracht

In jenem Krankenhaus, in einem extragroßen Zimmer im zehnten Stock, wurde schon Papst Johannes Paul II. mehrere Male behandelt, auf dem Vorhof steht eine große Statue des polnischen Jahrhundertpapstes. Franziskus unterzog sich in der Klinik, die zur päpstlichen Universität von Santa Croce gehört, im Sommer 2021 einer Darmoperation. Damals sprach er von einem Balkon des Krankenhauses aus das Angelus-Gebet. (mit dpa)

