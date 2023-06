Papst Franziskus muss sich dringender Operation unterziehen

Am Mittwoch muss sich Papst Franziskus einer dringenden Operation unterziehen. Es wird eine Öffnung der Bauchhöhle vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Papst Franziskus muss sich an diesem Mittwoch einer dringenden Operation unterziehen. Am Oberhaupt der katholischen Kirche wird am Nachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose. Franziskus müsse "mehrere Tage" in der Klinik bleiben, wie Sprecher Matteo Bruni sagte.

Das Ärzteteam des Papstes habe in den vergangenen Tagen entschieden, dass der 86-Jährige wegen einer sogenannten Laparozele, einen Bruch im Bauchbereich, operiert werden müsse. In der Mitteilung des Heiligen Stuhls war von wiederkehrenden Schmerzen die Rede.

Papst Franziskus am Dienstag bei medizinischen Checks in Klinik

Erst am Dienstag ist er für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe sich am Dienstagmorgen in der Gemelli-Klinik einigen "klinischen Untersuchungen" unterzogen und sei noch vor Mittag in den Vatikan zurückgekehrt, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Nachmittag mit. Zuvor hatten auch mehrere italienische Medien berichtet, dass der Pontifex nach kurzen Kontrolluntersuchungen wieder entlassen wurde. Den Berichten zufolge handelte es sich um im Voraus geplante medizinische Checks. Vom Heiligen Stuhl gab es zu Art und Weise der Untersuchungen keine Informationen.

Papst Franziskus bereits im März in Gemelli-Klinik gebracht

Der 86-Jährige war Ende März wegen einer Bronchitis ebenfalls in jenes Krankenhaus im Nordwesten Roms gebracht und dort einige Tage stationär behandelt worden. Rechtzeitig zu den Feiern der Karwoche und des Osterwochenendes kehrte er in den Vatikan zurück. Ende Mai musste er an einem Tag geplante Audienzen und Termine wegen eines Fiebers absagen.

2021 wurde Franziskus bereits wegen eines Darm-Leidens unter Vollnarkose operiert. Ein Teil des Dickdarms wurde ihm dabei entnommen. Etwa zehn Tage verbrachte er damals in der Klinik. Danach war davon die Rede, dass er die Vollnarkose nicht gut vertragen hatte. (mit dpa)

