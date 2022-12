Paramount+: Deutschland-Start, Kosten und Serien - alle Infos zum neuen Streaming-Dienst

Paramount+ wird steht seit heute zur Verfügung. Hier bei uns finden Sie alle Infos rund um Start, Programm, Kosten und Serien.

Sky hat bereits im August 2021 angekündigt, dass Sky Cinema-Kunden ab 2022 Zugriff auf Paramount+ haben werden - und das für bestimmte Abo-Modelle ohne Aufpreis. Paramount+ ist ein Streaming-Service aus den USA und beinhaltet neben Paramount Pictures Serien und Filme von Showtime, Nickelodeon, Comedy Central und MTV. Wann ist der Deutschland-Start? Welche Kosten kommen auf die Kunden zu? Hier finden Sie die Antworten und einige Infos rund um das Programm.

Paramount+: Wann ist der Deutschland-Start?

Nachdem lange Zeit unklar war, wann der Streaming-Service in Deutschland verfügbar sein wird, hat Sky nun Klarheit geschaffen: Der offizielle Start von Paramount+ in Deutschland ist am 8. Dezember 2022.

Kosten: So können Sky Cinema-Kunden Paramount+ empfangen

Online und über die App Paramount + ist der Dienst also seit kurz vor Weihnachten abrufbar. Nach Angaben des Senders müssen Sky Cinema Kunden keinen Cent zusätzlich zahlen, um das Angebot von Paramount+ zu nutzen. Der Streamingservice ist über die Sky Q Plattform und per Sky on Demand kostenlos verfügbar. Alle Sky-Kunden, die sich nicht für das Sky Cinema Model entschieden haben, können Paramount+ über "Mein Sky" hinzubuchen. Für 7,99 Euro pro Monat kann das Programm dann über Sky Q genutzt werden. Das Sky Cinema Paket kostet derzeit 30 Euro im Monat - zumindest bei Abschluss eines Jahres-Abos.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Der Streamingservice ist aber - genau wie beispielsweise Netflix - als eigenständiger Anbieter auch für Nicht-Sky-Kunden buchbar. Die Kosten für einen Abo-Abschluss stehen nun auch fest: Ein Paramount+ Abo kostet 7,99 Euro und ist damit deutlich günstiger, als vorab angenommen wurde .

Paramount+: Programm und Serien im Überblick

Auf der Internetseite von Sky heißt es, dass Paramount+ mehr als 10.000 Stunden On Demand Entertainment liefert. Diese Serien und Filme nennt der Sender als Beispiele:

Halo

The Offer

Ripley

Dexter

Spongebob

Star Trek

MTV Unplugged

Transformers

Mission Impossible

Top Gun: Maverick

Star Trek : Strange New Worlds

: Strange New Worlds Yellowstone

Paw Patrol

Paw Patrol: Der Kinofilm

Secret Headquarters

Super Pumped: The Battle for Uber

Beavis and Butt-Head do the Universe

Rumble - Winnie rockt die Monster Liga

Der Scheich

Diese Liste ist wohl insbesondere für Star Trek Fans interessant, da beispielsweise die ersten Staffeln von "Star Trek: Discovery" bei der Streaming-Plattform Netflix zu sehen waren. Paramount+ hat sich aber kurz vor dem Start von Staffel 4 die Rechte gesichert. Seit dem 18. November ist die Serie nun bereits in den USA zu sehen. Deutsche Fans mussten sich bisher noch gedulden - oder auf einen VPN zurückgreifen.

Auf der Website von Paramount konnte man sich bereits vorab per E-Mail-Adresse anmelden, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Dort werden folgende Serien und Filme auf der Homepage angezeigt:

Ghost Protocol

Frasier

Jersey Shore

The Affair

Ray Donovan

Two Weeks to Live

The Godfather

Zum Programm von Paramount+ gehören folgende Sender:

Showtime

Nickelodeon

Comedy Central

MTV

Paramount Pictures

Laut Sky werden "Top-Inhalte" dieser Sender gezeigt. Außerdem gibt es exklusive Paramount+ Originals, sowie On-Demand-Bibliotheken und aktuelle Inhalte aus den Bereichen Late-Night und Reality. (AZ)