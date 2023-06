Schwere Ausschreitungen in Paris – Polizei erschießt 17-Jährigen

In Paris ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu schweren Ausschreitungen gekommen. Auslöser war, dass ein 17-Jähriger von einem Polizisten erschossen wurde.

In der Nacht zum Mittwoch brannten Autos, Mülltonnen und sogar eine Grundschule: In Vororten von Paris ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Krawalle waren ausgebrochen, nachdem ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle einen 17-Jährigen aus nächster Nähe erschossen hatte.

Ausschreitungen in Paris: Barrikaden und Straßenschlachten

Kurz nach dem schwerwiegenden Vorfall machten Videoaufnahmen die Runde. Wenig später gingen viele Menschen für Demonstrationen vor der Polizeiwache von Nanterre auf die Straße. In der Folge griffen die Unruhen auch auf anliegende Vororte und Viertel über. Es ergaben sich Straßenschlachten mit der Polizei.

Die wütende Menge errichtete Barrikaden und behinderten dadurch die Löscharbeiten der Feuerwehr. Polizisten wurden mit explodierenden Feuerwerkskörpern beschossen. Sie setzten Gummigeschosse und Tränengas ein. Die örtlichen Behörden gaben an, dass 20 Personen festgenommen wurden. Teilweise sei der Widerstand der Demonstranten aber so groß gewesen, dass sich die Einsatzkräfte im Laufschritt zurückziehen mussten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

17-Jähriger in Paris erschossen: Polizist drückte aus nächster Nähe ab

Am Dienstagmorgen war ein Auto mit drei Insassen in Nanterre von einer Motorradstreife der Polizei gestoppt worden. Ein Video, das vom französischen Sender France Info verifiziert wurde, zeigt, wie ein Polizist eine Waffe auf das stehende Auto in Richtung des Fahrers richtet. Es sind zunächst keine hektischen Bewegungen zu erkennen, die Situation scheint ruhig. Als der Jugendliche dann losfährt, drückt der Polizist ab und trifft den Fahrer in der Brust.

Das Auto beschleunigt in der Folge und kracht wenig später in einen Pfosten. Der 17-Jährige stirbt am Ort des Geschehens trotz Wiederbelebungsversuchen. Die Polizei sprach zunächst davon, dass der Polizist aus Notwehr gehandelt habe, da das Auto auf zwei Beamte zufuhr. Wenig später wurde die Version abgeändert. Die Polizei erklärte, dass der Jugendliche den Anweisungen der Beamten nicht gefolgt war und dann plötzlich Gas gab. Von einer Tötungsabsicht sprach sie nicht mehr.

Der Jugendliche soll bereits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verkehrsdelikten Polizeibekannt gewesen sein. Die Familie des Opfers kündigte bereits eine Klage an. Sie wolle den Polizisten wegen Mordes und Falschaussage belangen.

Lesen Sie dazu auch

In Frankreich kommt es immer wieder vor, dass Menschen bei eigentlich banalen Fahrzeugkontrollen ums Leben kommen. Viele Franzosen prangen maßlich überzogene Polizeigewalt an.