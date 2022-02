Großbrand in Zentrum von Paris ausgebrochen

Im Zentrum von Paris steht ein großes Gebäude in Flammen. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Residenz des deutschen Botschafters.

In Paris brennt ein Gebäude im 7. Arrondissement. Das Feuer brach nach Angaben des französischen Senders BFMTV am Sonntag spätnachmittags aus. Das Gebäude befindet sich in der Rue de Lille, die parallel zur Seine verläuft, gut 350 Meter entfernt vom Kunstmuseum Musée d'Orsay. Unweit des Brands befindet sich die Residenz des deutschen Botschafters, das Palais Beauharnais.

Es werde versucht, die Botschafterresidenz vor den Flammen zu bewahren. Bei dem brennenden Gebäude handele es sich um ein vierstöckiges Stadtpalais, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt würden. 150 Feuerwehrleute seien mit der Löschung beschäftigt. Opfer gebe es laut aktuellen Informationen keine, teilte die Feuerwehr der Deutschen Presseagentur mit.

Brand in Paris: Videos auf Twitter

Auf Twitter werden Videos verbreitet, auf denen man ein Gebäude mit Baugerüst in Flammen sieht. Laut dem Sender BFMTV war in dem Gebäude früher das Industrieministerium untergebracht.

