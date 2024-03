Parkgebühren für SUVs verdreifacht: Ab wann ist ein Auto ein SUV?

SUV-Fahrer werden in Paris jetzt verstärkt zur Kasse gebeten, denn die Stadt hat jüngst die Parkgebühren für diese Fahrzeuggattung drastisch erhöht. Doch wann spricht man von SUV?

In Paris müssen Urlauber, die mit schweren SUVs die Stadt besuchen, ab dem 1. September 2024 deutlich mehr für das Parken bezahlen. Die Stadt hat nach einem Bürgerentscheid beschlossen, die Parkgebühren für SUVs und andere schwere Fahrzeuge, einschließlich Verbrenner, Hybride (ab 1,6 Tonnen) und Elektroautos (über zwei Tonnen), zu verdreifachen. Laut ADAC kostet damit eine Stunde Parken im Zentrum von Paris 18 Euro statt wie bisher sechs Euro. Diese Regelung betrifft allerdings ausschließlich Besucher. Aber ab wann ist ein Auto eigentlich ein "SUV"? Und wofür steht die Abkürzung? Alles zum Fahrzeugtyp erfahren Sie hier.

Übrigens: Im Jahr 2024 hat sich bereits einiges beim Thema Strafen für Autofahrer geändert. Bei zu hoher Geschwindigkeit kann es für Autofahrer jetzt richtig teuer werden. Auch wer Kisten statt seinem Auto in der dafür vorgesehenen Garage lagert, kann zur Kasse gebeten werden. Einige Bundesländer verstehen zudem überhaupt keinen Spaß was das Autowaschen am Sonntag angeht. Alle Neuwagen müssen zudem ab Sommer 2024 eine bestimmte Blackbox verbaut haben.

Wofür steht die Abkürzung SUV?

Die Abkürzung SUV steht laut ADAC für "Sport Utility Vehicle" und stammt ursprünglich aus dem US-Amerikanischen. Es handelt sich um eine Fahrzeugkategorie, die Personenkraftwagen mit erhöhter Bodenfreiheit und einer selbsttragenden Karosserie umfasst, die an das Erscheinungsbild von Geländewagen angelehnt ist. Der Hauptunterschied zum Geländewagen sind im Übrigen die klaren Kriterien zur Geländetauglichkeit, die ein wirklicher Geländewagen erfüllen muss. Dazu zählen unter anderem die Steigfähigkeit am Berg, der obligatorische Allradantrieb und verschiedene Maßgaben zur Bodenfreiheit. Von den sechs auf der ADAC-Website genannten Mindestlängenwerten muss ein Fahrzeug wenigstens fünf erreichen, um offizielle als Geländewagen (Typ M1G) gelten zu dürfen.

Ab wann ist ein Auto ein SUV?

Die Definition, ab wann ein Auto als SUV gilt, ist nicht einheitlich. Die Klassifizierung von Fahrzeugen als SUV basiert oft auf bestimmten Merkmalen, wie erhöhter Bodenfreiheit, einem robusten Erscheinungsbild, das an Geländewagen angelehnt ist, und der Verfügbarkeit von Allradantrieb und der Tatsache, dass der Fahrer erhöht sitzt, aber es gibt keine strikt festgelegte Definition, die weltweit angewendet wird. Verschiedene Organisationen, Hersteller und Märkte können hier leicht abweichende Kriterien für das anwenden, was sie unter einem SUV verstehen. Wie heise.de in einem Artikel anmerkt, hat die Nachfrage nach SUVs dazu geführt, dass Autos immer größer und schwerer werden, was auch Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat. Beim Kauf eines SUVs sollte man laut ADAC daher auf individuelle Anforderungen wie Größe, Antriebsart und Einsatzzweck achten.

Welche SUV-Typen gibt es?

Die Fahrzeuggattung SUV gliedert sich in mehrere Kategorien, wie unter anderem Reifenhersteller Continental, aber auch der ADAC erklären. Diese sind grob in folgende Typen einzuteilen:

Kleinwagen-SUVs: Diese Kategorie ist für die kleinsten SUVs vorgesehen, wie zum Beispiel den Opel Mokka und den VW T-Cross. Diese Fahrzeuge sind in der Regel auf Basis von Kleinwagenplattformen aufgebaut und bieten eine erhöhte Sitzposition sowie ein robustes Aussehen, bleiben aber hinsichtlich ihrer Abmessungen und ihres Innenraums relativ kompakt.

Diese Kategorie ist für die kleinsten SUVs vorgesehen, wie zum Beispiel den und den T-Cross. Diese sind in der Regel auf Basis von Kleinwagenplattformen aufgebaut und bieten eine erhöhte Sitzposition sowie ein robustes Aussehen, bleiben aber hinsichtlich ihrer Abmessungen und ihres Innenraums relativ kompakt. Kompakt-SUVs: Hierzu zählen Fahrzeuge wie der Ford Kuga, VW Tiguan, und Kia Sportage. Diese Modelle sind größer als die Kleinwagen-SUVs.

Hierzu zählen wie der Kuga, Tiguan, und Sportage. Diese Modelle sind größer als die Kleinwagen-SUVs. Große SUVs: Zu den größeren SUVs zählen Modelle wie der Audi Q8 , BMW X5, Tesla Model Y und der Hyundai Santa Fe . Diese Fahrzeuge bieten mehr Platz und oft auch höhere Leistung als die Kompakt-SUVs.

Zu den größeren SUVs zählen Modelle wie der , X5, Tesla Model Y und der . Diese bieten mehr Platz und oft auch höhere Leistung als die Kompakt-SUVs. SUV-Coupés: Die Kategorie der SUV-Coupés umfasst sportlichere Varianten mit einem coupéähnlichen abfallenden Dachlinienverlauf, wie den BMW X4 , Mercedes-Benz GLC Coupé, und den Porsche Cayenne Coupé.

Die Kategorie der SUV-Coupés umfasst sportlichere Varianten mit einem coupéähnlichen abfallenden Dachlinienverlauf, wie den , Mercedes-Benz GLC Coupé, und den Coupé. Elektrische oder Hybrid-SUVs: Diese Kategorie beinhaltet Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb oder Hybrid-Technologie wie den Audi e-tron, BMW iX , und Tesla Model Y.

Was ist der beliebteste SUV in Deutschland?

Im Jahr 2023 waren 30,1 Prozent der 2,84 Millionen zugelassenen Neuwagen SUVs. Laut den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sind sie damit der beliebteste Fahrzeugtyp in Deutschland. Welche Modelle besonders gefragt waren, lässt sich auch anhand der Statistik beantworten. So war 2023 das beliebteste SUV-Modell bei den Neuzulassungen in Deutschland der VW T-Roc. Er wurde 2023 nach Statistik 68.678-mal zugelassen. Dicht darauf folgen der VW Tiguan (63.958 Neuzulassungen) und das Tesla Model Y mit 45.818 Neuzulassungen. Es folgen auf den Plätzen 4, 5 und 6 der BMW X1 und der VW ID.4 und ID 5.

Übrigens: Autofahrer sollten immer über ein solides Wissen über ihr Fahrzeug verfügen. Dazu zählen auch die Kontrollleuchten. Es gibt zudem mehrere Krankheiten, die dafür sorgen können, dass Ärzte ein Fahrverbot anordnen.