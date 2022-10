Tod auf der Bühne: Sänger stirbt bei Konzert in Paris

Der haitianische Sänger MikaBen ist völlig überraschend auf einer Bühne in Paris gestorben. Er galt als einer der bekanntesten Musiker seines Landes.

Der haitianische Sänger MikaBen ist tot. Er war am Samstagabend auf der Bühne der Accor Arena zusammengebrochen, die sich im Osten von Paris befindet. Rettungskräfte versuchten vergeblich, dem 41-Jährigen das Leben zu retten. Das teilte der Veranstalter des Konzertes auf Twitter mit.

Tod auf der Bühne: Mikaben stirbt bei Konzert in Paris

In den Sozialen Medien sind Videos veröffentlicht worden, in denen zu sehen ist, wie der Sänger seinen Auftritt abbricht und die Bühne verlassen will. Auf dem Weg bricht er zusammen, was rund 10.000 geschockte Zuschauerinnen und Zuschauer mit ansahen.

MikaBen ist der Künstlername von Michael Benjamin, welcher einer der bekanntesten Musiker aus Haiti war. Am Samstagabend war er mit der haitianischen Band Carimi in der französischen Hauptstadt aufgetreten.

Sänger Mikaben tot: Er erlitt offenbar einen Herzinfarkt

Nach ersten Erkenntnissen erlitt MikaBen auf der Bühne in Paris offenbar einen Herzinfarkt. Der Tod des bekannten Sängers Lionel Benjamin, der im Jahr 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince das Licht der Welt erblickte, rief in seiner Heimat große Trauer hervor.

Ariel Henry, Regierungschef von Haiti, meldete sich auf Twitter zu Wort. Er sei "schockiert über den plötzlichen Tod des jungen und sehr talentierten Künstlers", schrieb er. Rapper Wyclef Jean, der in Haiti geboren wurde, sprach im Interview mit The Miami Herald davon, dass Mikaben "einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation" darstellte.

MikaBen war als Sänger und Produzent tätig. Er wirkte an einigen großen Hits der Band Carimi mit, zu denen "Fanm sa Move" und "Baby I Missed You" gehören. Er hinterlässt seine schwangere Frau Vanessa, die bereits öffentlich reagierte und davon sprach, ihre "andere Hälfte verloren" zu haben.