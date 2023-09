Parking Day in Karlsruhe: Termin, Programm und alle Infos

Auch in Karlsruhe findet 2023 der internationale Parking Day statt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Programm sowie alle weiteren Infos zu der Aktion.

Am internationalen Parking Day werden weltweit Städte von ihren Bewohnern neu gestaltet. Aus eigentlich für PKW reservierten Parkplätzen werden an diesem Tag Grün- und Kulturflächen. So soll der öffentliche Raum zu einem Raum der Begegnung werden. Auch Karlsruhe macht dieses Jahr mit und gestattet den Anwohnern, die Flächen in ihrem Viertel neu zu entdecken. Der Parking Day ist eines von vielen Events, die im September in Karlsruhe stattfinden.

Die Umwidmung der Straßen bietet den Menschen vor Ort eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Nachbarschaft ein wenig erblühen zu lassen. Denn ein Parkplatz kann schließlich nicht nur mit ein paar Pflanzen zur Grünfläche gemacht werden. Auch der Aufbau kleiner Bühnen für künstlerische Darstellungen ist möglich. Auch für Musiker bietet der Parking Day in Karlsruhe Gelegenheit, sich zu präsentieren. Statt parkender Autos sehen die Karlsruher an diesem Tag dann Künstler in Aktion.

Wann genau findet der Parking Day in Karlsruhe statt? Was sieht das Programm aus? Welche Stadtteile machen mit? Alle Infos rund um den Parking Day finden Sie hier bei uns.

Parking Day in Karlsruhe: Das ist der Termin der Aktion

Der internationale Parking Day ist ein 2005 ins Leben gerufener Aktionstag, bei dem Parkraum in Städten weltweit für einen kurzen Zeitraum umgewandelt wird. In der Regel findet er am dritten Freitag im September statt. Auch 2023 bildet da keine Ausnahme, dementsprechend startet der Parking Day in Karlsruhe auch am Freitag, dem 15. September. Allerdings findet die Aktion in Karlsruhe nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Tagen statt. Die Teilnehmenden bekommen also gleich zwei Tage Zeit, ihre neugewonnenen Flächen in der Stadt zu genießen.

Start: Freitag, 15. September

Freitag, 15. September Ende: Samstag, 16. September

Programm beim Parking Day in Karlsruhe

Der Parking Day in Karlsruhe lebt von den Freiwilligen, die mitmachen. Von Vereinen über politische Parteien bis hin zu Unternehmen: Jeder kann für diesen Tag die Umwidmung eines Parkplatzes in eine anders genutzte Fläche beantragen. Besonders die lokalen Vereine machen bei der Aktion mit und eröffnen Kaffeestände oder bieten Raum für Diskussionen über Gott und die Welt.

Mitgemacht werden kann dabei generell in allen Stadtteilen Karlsruhes. Gerade im Innenstadtbereich gibt es jede Menge für Bewohner und Besucher zu entdecken. In den äußeren Stadtteilen gibt es hingegen kaum Veranstaltungen. In einigen Stadtteilen haben sich überhaupt keine Freiwilligen für die Aktion gefunden. Die einzigen Ausnahmen bieten Grötzingen und Durlach. Dort gibt es je eine Aktion einer politischen Partei.

Hier haben wir das offizielle Programm der einzelnen Stadtteile beim Parking Day in Karlsruhe für Sie:

Innenstadt-Ost

Querfunk (Freitag 12.00 Uhr - Samstag, 19.00 Uhr, Lidellplatz ): Nichtkommerzielles Radioprogramm.

(Freitag 12.00 Uhr - Samstag, 19.00 Uhr, ): Nichtkommerzielles Radioprogramm. Quino (Freitag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr, Lidellplatz ): Gespräche mit der Quartiersentwicklung Innenstadt-Ost zum Stadtteil, der Nachbarschaft und mehr.

(Freitag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr, ): Gespräche mit der Quartiersentwicklung Innenstadt-Ost zum Stadtteil, der Nachbarschaft und mehr. KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (Freitag 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Lidellplatz ): Gespräche und Beratungen zu Photovoltaik, Heizungstausch, Gebäudesanierung und nachhaltige Mobilität.

(Freitag 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, ): Gespräche und Beratungen zu Photovoltaik, Heizungstausch, Gebäudesanierung und nachhaltige Mobilität. Taubenrettung (Samstag 11.00 Uhr - 18.00 Uhr, Steinstraße 21): Die private Taubenrettung "Karlsruher_Stadttauben" lädt dazu ein, sich bei süßen Snacks über die schlechte Situation der Tiere im Stadtgebiet zu unterhalten.

(Samstag 11.00 Uhr - 18.00 Uhr, Steinstraße 21): Die private Taubenrettung "Karlsruher_Stadttauben" lädt dazu ein, sich bei süßen Snacks über die schlechte Situation der Tiere im Stadtgebiet zu unterhalten. Umweltzentrum (Samstag 12.00 Uhr - 18.00 Uhr, Lidellplatz ): Keine Angaben

(Samstag 12.00 Uhr - 18.00 Uhr, ): Keine Angaben Wohnwerkstatt Karlsruhe (Samstag 14.00 Uhr - 19.00 Uhr, Lidellplatz ): Keine Angaben

Innenstadt-West

Parents4Future (Samstag 10.00 Uhr - 16.00 Uhr, Karl-Friedrich-Straße 18): Gestaltung des Platzes als grüne Oase.

(Samstag 10.00 Uhr - 16.00 Uhr, 18): Gestaltung des Platzes als grüne Oase. Greenpeace Karlsruhe (Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, Karl-Friedrich-Straße 23): Keine Angaben

Weststadt

Grüne Jugend Karlsruhe (Freitag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr, Sophienstraße 114): Aktion für mehr Lebensqualität in Karlsruhe .

(Freitag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr, 114): Aktion für mehr Lebensqualität in . Tante M Weststadt (Freitag 11.00 Uhr - Samstag 21.00 Uhr, Kölnerstraße 26): Keine Angaben

Südweststadt

edudea (Freitag 14.00 Uhr - 22.00 Uhr, Jollystraße 6): Kaffee und Kuchen zu Gesprächen über die Digitalisierung .

Südstadt

Aktion des IITis 2012 e.V. (Freitag 10.00 Uhr - Samstag 17.00 Uhr, Schützenstraße 98): Flohmarkt und Informationsstand des "Fördervereins Tierheim Karlsruhe " (der Erlös des Flohmarkts geht an das Tierheim).

(Freitag 10.00 Uhr - Samstag 17.00 Uhr, Schützenstraße 98): Flohmarkt und Informationsstand des "Fördervereins Tierheim " (der Erlös des Flohmarkts geht an das Tierheim). The Hunter Vintage Shop (Freitag 11.00 Uhr - Samstag 19.00 Uhr, Winterstraße 44b): Karlsruhes erster Vintage-Shop ist zum ersten Mal beim Parking Day mit dabei.

(Freitag 11.00 Uhr - Samstag 19.00 Uhr, Winterstraße 44b): erster Vintage-Shop ist zum ersten Mal beim Day mit dabei. Südstadtfreund*innen (Freitag 11.00 Uhr - Samstag 22.00 Uhr, Marienstraße 10-93): Keine Angaben

(Freitag 11.00 Uhr - Samstag 22.00 Uhr, Marienstraße 10-93): Keine Angaben Sommerfest DIE LINKE (Freitag 12.00 Uhr - Samstag 21.00 Uhr, Schützenstraße 46): Bei Pommes, Hot-Dogs und Kaltgetränken gibt es Gespräche mit den Spitzenkandidaten der LINKEN. Außerdem wird bei guter Musik gemeinsam gebastelt und gespielt.

(Freitag 12.00 Uhr - Samstag 21.00 Uhr, Schützenstraße 46): Bei Pommes, Hot-Dogs und Kaltgetränken gibt es Gespräche mit den Spitzenkandidaten der LINKEN. Außerdem wird bei guter Musik gemeinsam gebastelt und gespielt. Kreide-Mal-Aktion Werderplatz (Freitag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, Werderplatz ): Malaktion der Karlsruher Schülerhorte.

(Freitag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, ): Malaktion der Karlsruher Schülerhorte. Konzert "Aber Mensch braucht Hiphop" (Freitag 20.00 Uhr - 23.00 Uhr, Werderplatz ): Jazz-Konzert mit Jonathan Zacharias , Paul Janoschka und Merten Lindorf .

(Freitag 20.00 Uhr - 23.00 Uhr, ): Jazz-Konzert mit , und . Lastenkarle (Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, Werderplatz ): Probefahren mit Lastenfahrrädern.

(Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, ): Probefahren mit Lastenfahrrädern. Urban Sketchers (Samstag 11.00 Uhr - 13.00 Uhr, Werderplatz ): Aktion der Gruppe "Urban Sketchers Karlsruhe ", die sich regelmäßig treffen und an öffentlichen Orten malen.

(Samstag 11.00 Uhr - 13.00 Uhr, ): Aktion der Gruppe "Urban Sketchers ", die sich regelmäßig treffen und an öffentlichen Orten malen. Storytelling my Fahrrad / ADFC (Samstag 12.00 Uhr - 17.00 Uhr, Werderplatz ): Mit einem Doppelfahrrad ist diese Aktion in der Südstadt unterwegs. Es geht um ein Storytelling zum Thema "Erlebnisse im Verkehr".

(Samstag 12.00 Uhr - 17.00 Uhr, ): Mit einem Doppelfahrrad ist diese Aktion in der Südstadt unterwegs. Es geht um ein Storytelling zum Thema "Erlebnisse im Verkehr". Malraum Süd (Samstag, 12.00 Uhr - 20.00 Uhr, Wilhelmstraße 13): Kinderkunstausstellung mit Essen und Getränken.

Oststadt

Stadtmobil Karlsruhe (Freitag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Straße 15): Infostand von Stadtmobil Karlsruhe zum Leihen von Fahrzeugen .

(Freitag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, 15): Infostand von Stadtmobil zum Leihen von . H15 (Freitag 16.00 Uhr - 22.00 Uhr, Humboldtstraße 15): Feiern dort, wo sonst Parkplätze sind. Angeboten werden Snacks, Getränke , Bierpong, Musik und mehr.

(Freitag 16.00 Uhr - 22.00 Uhr, Humboldtstraße 15): Feiern dort, wo sonst Parkplätze sind. Angeboten werden Snacks, , Bierpong, Musik und mehr. GloW Karlsruhe e.V. (Samstag, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Straße 15): Der Verein richtet ein Outdoor-Wohnzimmer ein, in dem man sich über Glow informieren und Uni sowie Twister spielen kann.

(Samstag, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr, 15): Der Verein richtet ein Outdoor-Wohnzimmer ein, in dem man sich über Glow informieren und Uni sowie Twister spielen kann. Leih.Lokal (Samstag, 10.00 Uhr - 17.00 Uhr, Gerwigstraße 41): Das Lokal bietet eine "Essensinsel" auf den Parkplätzen an. Es gibt Kaffee und Kuchen und Waffeln auf Spendenbasis.

(Samstag, 10.00 Uhr - 17.00 Uhr, Gerwigstraße 41): Das Lokal bietet eine "Essensinsel" auf den Parkplätzen an. Es gibt Kaffee und Kuchen und Waffeln auf Spendenbasis. Grüner AK Verkehr (Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Straße 18-20): Hier kann über den Verkehr diskutiert werden.

(Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, 18-20): Hier kann über den Verkehr diskutiert werden. Quartier Zukunft (ITAS) und Karlsruher Transformationszentrum (Samstag 11.00 Uhr - 18.00 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Straße 18-20): Das Quartier Zukunft bietet den Besuchern Einblicke in ihre Reallaborforschung.

(Samstag 11.00 Uhr - 18.00 Uhr, 18-20): Das Quartier Zukunft bietet den Besuchern Einblicke in ihre Reallaborforschung. Klima Puzzle (Samstag 11.00 Uhr - 19.00 Uhr, Karl-Friedrich-Straße 18): Klima Puzzle veranstaltet am Parking Day in Karlsruhe Workshops zum Thema Klimawandel. Hierbei soll den jugendlichen und erwachsenen Besuchern wichtiges Wissen rund um den Klimawandel vermittelt werden. Außerdem werden gemeinsam Lösungsstrategien erarbeitet.

Grötzingen

Grüne OV Grötzingen (Freitag 9.00 Uhr - 14.00 Uhr, An der Pfinz 1): Eine Aktion der Grünen OV Grötzingen .

