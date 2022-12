Die ersten sieben Namen des Lineups für Parookaville 2023 sind bekannt

Festival-Fans aufgepasst: Die ersten sieben Namen des Linups von Parookaville 2023 sind raus. Es gab das ein oder andere Highlight zu vermelden.

Das Parookaville 2023 nimmt so langsam Gestalt an. Das Festival in Weeze wird vom 21. bis 23. Juli 2023 stattfinden. Nun wurden die ersten sieben Namen des Lineups bekanntgegeben. Die Veranstalter konnten das ein oder andere Highlight verkünden.

Parookaville 2023: Lineup im Überblick

Zum Parookaville 2023 wird einer der größten Stars der EDM-Szene zurückkehren. Hardwell wird nach einer längeren Bühnen-Auszeit auf der Mainstage auftreten. Er hatte in diesem Jahr beim Ultra Music Festival in Miami sein Comeback gegeben. Er zeigte sich zuletzt musikalisch verändert, setzt vermehrt auf Techno-Elemente. Das ist auch beim Album "Rebels Never Die" spürbar. Neben Hardwell werden beim Parookaville 2023 weitere Stars der Szene performen:

Timmy Trumpet

Hardwell

Felix Jaehn

Steve Aoki

Headhunterz

Wildstylez

Stella Bossi

Lineup für das Parookaville 2023: Weitere Namen folgen in den kommenden Tagen

Mit Steve Aoki ist am Airport von Weeze auch ein Stammgast wieder mit von der Partie. Der US-Amerikaner, der am Freitag des Festivals als Headliner agiert, wird dann wohl auch wieder seinen eigenen Pizza-Truck dabei haben. So wie in den vergangenen zwei Ausgaben des Parookaville.

Beim Parookaville stand Aoki kurzzeitig zusammen mit Timmy Trumpet auf der Bühne. Auch der Australier ist bei der Neuauflage des Festivals wieder am Start. Er wird am Sonntag auf der Mainstage auftreten.

Felix Jaehn wird es sich auch nicht nehmen lassen, bei seinem Lieblings-Festival mit dabei sein. Er hatte eine Auszeit vom stressigen Tour-Leben genommen, will im kommenden Sommer aber wieder durchstarten. Er wird die Mainstage vom Parookaville am Samstag im Griff haben.

Das Parookaville-Festival lockte 2022 rund 225.000 Besucherinnen und Besucher an. Foto: Marius Becker, dpa (Symbolbild)

Alle Fans des Hardstyle können sich auf das Duo Headhunterz und Wildstylez freuen. Sie werden in Bill's Factory auftreten. Außerdem ist mit Stella Bossi eine Vertreterin des Techno-Genres beim Parookaville 2023. In den nächsten Tagen wollen die Veranstalter dann noch weitere Namen verkünden.

Das Parookaville gehört zu den größten Festivals in Europa. Im Jahr 2022 kamen insgesamt rund 225.000 Besucherinnen und Besucher. Es treten über 300 Künstlerinnen und Künstler auf.