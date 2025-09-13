CDU gibt Startsignal beim Wahlkampf für Kommunen

«24/7 für Hessen»: Mit diesem Slogan hat die CDU ein halbes Jahr vor den Kommunalwahlen mit kämpferischen Worten die Weichen für ihren Wahlkampf gestellt. «Wir sind die letzte verbliebene Volkspartei in diesem Land», rief der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein bei einem Landesparteitag in Darmstadt. Die Kreis-, Gemeinde- und Ortsbeiratswahlen am 15. März 2026 seien eine Richtungsentscheidung. Die CDU habe die Landtags- und die Bundestagswahl gewonnen «und jetzt gewinnen wir die Kommunalwahl!»

Rhein sprach vor laut CDU insgesamt mehr als 700 Delegierten und Gästen. Mit Blick auch auf Schwarz-Rot auf Bundesebene nach der abgewählten Ampelregierung sagte er: «Der Politikwechsel hat begonnen.» Deutschland sei zurück auf der Weltbühne und übernehme wieder eine Führungsrolle. Auch bei der Migration gebe es eine Kehrtwende: «Die Grenzen sind wieder sicher.» Es gebe konsequente Abschiebungen von Straftätern. Rhein sprach auch von einem angestrebten «Ende der Turboeinbürgerungen.»

Boris Rhein: «Goethe statt Gendern»

Zugleich hob er politische Erfolge in Hessen hervor, das seit Januar 2024 schwarz-rot regiert wird. Bei der Inneren Sicherheit nannte der CDU-Landeschef etwa Fußfesseln sowie die Offensive mit mehr Polizeipräsenz und Kontrolldruck in Innenstädten. Überdies verwies Rhein auf das neue Handyverbot mit Ausnahmeregelungen an Schulen: «Kopf an, Handy aus.» Mit Blick auf das Genderverbot in Verwaltungen ergänzte er: «Goethe statt Gendern».

Von der AfD grenzte sich Rhein auf dem 121. Landesparteitag der CDU ab: «Das ist eine traurige Truppe.» Die AfD habe hessenweit rund 4.000 Mitglieder, die CDU dagegen alleine mehr als 4.000 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen.

Rhein: Die Grünen wollen wieder mit uns regieren

Mit Blick auf seinen früheren Koalitionspartner, die Grünen, verwies der Ministerpräsident auf ihren hessischen Fraktionschef Mathias Wagner. Dieser erwartet Medienberichten zufolge in einem eigenen vertraulichen Strategiepapier eine Bestätigung von Rhein bei der Landtagswahl 2028 im Regierungsamt. Rhein rief, dann wolle Wagner laut dem Papier «unbedingt wieder mit der CDU regieren».

Es geht in Darmstadt um die neue CDU-Wahlkampagne mit ihren Slogans, Plakaten und Auftritten in Sozialen Medien. Auf der Tagesordnung steht zudem eine Rede von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Überdies soll der bislang kommissarische Generalsekretär der hessischen CDU, Leopold Born, offiziell gewählt werden. Bislang ist er nur von Präsidium und Landesvorstand in sein Amt berufen worden. Einen Gegenkandidaten gibt es bei dieser Wahl beim Parteitag nicht.