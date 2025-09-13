CDU startet in Darmstadt mit Wahlkampf für Kommunen

Die hessische Regierungspartei CDU will mit einem Landesparteitag in den Kommunalwahlkampf starten. Rund 350 Delegierte sind an diesem Samstag (9.00 Uhr) in Darmstadt eingeladen, um die Kreis-, Gemeinde- und Ortsbeiratswahlen am 15. März 2026 in den Blick zu nehmen. Außerdem werden ebenfalls etwa 350 Gäste erwartet - vor allem aus den Kommunen.

Es geht in Darmstadt um die neue Wahlkampagne mit ihren Slogans, Plakaten und Auftritten in Sozialen Medien. Auf der Tagesordnung des 121. Landesparteitags der CDU in Hessen stehen zudem Reden von Landesparteichef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Kür des Generalsekretärs

Überdies soll der bislang kommissarische Generalsekretär der hessischen CDU, Leopold Born, offiziell gewählt werden. Bislang ist er nur von Präsidium und Landesvorstand auf Vorschlag von CDU-Landeschef Rhein in sein Amt berufen worden. Einen Gegenkandidaten gibt es bei dieser Wahl beim Parteitag nicht.

Die hessische CDU regiert in Wiesbaden zusammen mit ihrem Juniorpartner SPD.