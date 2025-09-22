Gremmels zieht sich von SPD-Spitze Nordhessen zurück

Hessens Kulturminister Timon Gremmels zieht sich vom Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Nord zurück - und engagiert sich auf der Bundesebene der Partei. Er kündigte laut Mitteilung an, auf dem SPD-Bezirksparteitag an diesem Samstag (27. September) in Baunatal nach sechs Jahren nicht erneut als Vorsitzender kandidieren zu wollen.

«Ich will mich ganz auf meine Arbeit als Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie meine neue Aufgabe auf der Bundesebene konzentrieren», erklärte Gremmels. «Als nordhessisches Gesicht der Landesregierung werde ich weiterhin in meiner Heimat präsent sein und meine Erfahrungen noch stärker bundesweit einbringen.»

Gremmels rückt an die Spitze des bundesweiten SPD-Kulturforums

Gremmels ist den Angaben nach vom Vorstand der Bundes-SPD zum Vorsitzenden des deutschlandweiten Kulturforums der Partei berufen worden. Er übernimmt diese Funktion demnach zusammen mit der Kulturministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin.

Beim Parteitag des SPD-Bezirks Hessen-Nord am Samstag ist den Angaben nach bislang als einziger Kandidat für den Vorsitz der stellvertretende Bezirksvorsitzende Thomas Spies vorgeschlagen. Hauptberuflich ist er Oberbürgermeister von Marburg. Zu dem Parteitag sind mehr als 200 Delegierte geladen. Erwartet wird in Baunatal auch eine Rede des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori, Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd.

Sein Kabinettskollege Gremmels erklärte mit Blick auf seinen neuen Job beim bundesweiten SPD-Kulturforum: «Die SPD war lange Zeit die Partei der Künstlerinnen und Künstler. Wir wollen wieder zur starken Stimme für die Kulturschaffenden werden.» Gremmels betonte: «Angesichts der zunehmend polarisierenden Tendenzen in unserer Gesellschaft gilt es, nicht in die Falle eines Kulturkampfes durch rechtsradikale Kräfte zu tappen, sondern diesen Freiheitsraum souverän und mit aller Entschlossenheit zu verteidigen.»

