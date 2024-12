Hessens Grüne bestimmen Kandidaten für Bundestagswahl

Überschattet von Querelen um Auslandsreisen bestimmen die hessischen Grünen heute (ab 11.00 Uhr) in Marburg bei einem Landesparteitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl.

Bereits bekannt ist, dass die Staatsministerin im Auswärtigen Amt für Europa und Klima, die Bundestagsabgeordnete Anna Lührmann, die Partei als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl führen will - zusammen mit dem früheren Co-Vorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour. Er bewirbt sich um Listenplatz zwei. Auf Position vier der Landesliste stellt sich der frühere hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir zur Wahl. Der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak wird als Gastredner erwartet.

Für Diskussionsstoff dürften bei dem Parteitreffen die Querelen in der Parteispitze in Hessen sorgen. Zu Wochenbeginn hatte die Landesvorsitzende Kathrin Anders überraschend ihren Rücktritt erklärt und dies mit einer aus ihrer Sicht unzureichenden Aufarbeitung einer angeblichen Parteispendenaffäre bei den hessischen Grünen begründet. Es gehe um Auslandsreisen des Co-Landesvorsitzenden Andreas Ewald nach Israel und in die USA.

Ewald will nun die Partei in Hessen noch bis zur Bundestagswahl alleine führen. Danach solle umgehend der Weg für eine Neuwahl der Parteispitze in Hessen freigemacht werden, hatte der Grünen-Landesvorstand erklärt.

Man sehe, dass das Vertrauen der Partei in den Landesvorstand Schaden genommen habe. Mit dem Vorgehen wolle man die Arbeitsfähigkeit der Partei zur anstehenden Bundestagswahl sicherstellen und den Grünen im Anschluss einen Neustart mit einem neuen Landesvorstand ermöglichen.