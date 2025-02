Linke in Hessen meldet Eintrittswelle

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl meldet Hessens Linke eine Eintrittswelle. «Allein am vergangenen Wochenende sind über 200 Menschen neu eingetreten. Die hessische Linke hat aktuell 5.400 Mitglieder. So viele wie noch nie», teilte die Partei in Frankfurt mit. «Diese Welle wird uns weiter beflügeln und uns in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen lassen.»

Gegenwärtig hat die Linke nur 28 Bundestagsabgeordnete. In Umfragen steht sie bundesweit bei fünf bis sechs Prozent. Zum Jahresbeginn zählte die Linke in Hessen nach eigenen Angaben noch 3.652 Mitglieder. Im Wiesbadener Landtag ist sie nicht mehr vertreten.

«Alle angemieteten Räume reichen nicht aus, um dem Ansturm Herr zu werden», teilte die Partei nun mit. «Immer mehr Menschen erkennen, dass die Linke die richtigen Themen in den Mittelpunkt rückt: bezahlbare Mieten und Entlastung durch niedrigere Lebensmittelpreise. Außerdem haben wir die Forderung nach einer höheren Besteuerung von Superreichen ins Zentrum gerückt», ergänzte die Linke.