Umfrage: CDU über und SPD unter Landtagswahl-Ergebnis

Während die in Hessen regierende CDU in einer Umfrage ihr Landtagswahl-Ergebnis vom Oktober 2023 übertrifft, unterbietet es ihr Koalitionspartner SPD. Laut dem hr-Hessentrend hätte die CDU bei einer Landtagswahl am vergangenen Sonntag 36 Prozent der Stimmen geholt. Bei der Abstimmung 2023 hatte sie 34,6 Prozent bekommen.

Ihr Juniorpartner SPD sank derweil von 15,1 Prozent bei der Landtagswahl 2023 auf nur noch 13 Prozent in der aktuellen Umfrage.

AfD weiter zweitstärkste Partei

Klar zweitstärkste Partei wäre jetzt wieder die AfD mit 18 Prozent. Sie bildet gegenwärtig die größte Oppositionsfraktion im Landtag in Wiesbaden. Die Grünen würden gemäß dem Hessentrend 14 Prozent holen und somit die SPD überflügeln.

Die CDU in Hessen hatte in der vorherigen Legislaturperiode zusammen mit den Grünen regiert, nach der Landtagswahl 2023 aber stattdessen die SPD als Juniorpartnerin gewählt.

FDP flöge aus dem Landtag

Die FDP als kleinste Oppositionspartei im Landtag würde laut der Umfrage den Wiedereinzug mit 4 Prozent verpassen. Dagegen käme die gegenwärtig außerparlamentarische Linke mit 6 Prozent wieder in das Landesparlament. Chancenlos dagegen wäre aktuell das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) mit nur 3 Prozent.

Während laut dem Hessischen Rundfunk (hr) bei der Landtagswahl vor fast zwei Jahren noch die wirtschaftliche Lage als Topthema galt, meinen gemäß der aktuellen Umfrage an erster Stelle 33 Prozent, dass Asyl und Einwanderung zu Problemen führen, deren Lösung am dringlichsten ist. 25 Prozent sehen die wichtigste Aufgabe der Landespolitik bei Schulen, Bildung und Ausbildung. Dahinter folgen die Themen Mobilität und Verkehr, Umweltschutz und Klimawandel sowie erst auf Platz fünf die Wirtschaft.

1.150 Wahlberechtigte befragt

Die nächste Landtagswahl ist 2028 geplant. Für den hr-Hessentrend hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap vom 12. bis 18. Juni 1.150 Wahlberechtigte befragt und die Ergebnisse auf ganze Prozentpunkte gerundet. Die Schwankungsbreiten können zwischen einem und drei Prozentpunkten betragen.