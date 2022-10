Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag: So steht es um die Sichtbarkeit in Bayern

Am 25. Oktober 2022 kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis, welche auch aus Bayern zu erkennen ist. Die Prognosen rund um die Sichtbarkeit sind gut.

Eine Sonnenfinsternis hat in einem gewissen Sinne etwas von einer Fußballweltmeisterschaft. Wenn es so weit ist, dann interessieren sich längst nicht nur Experten und begeisterte Himmelsgucker für das Event, sondern die breite Masse ist fasziniert. Ein großer Unterschied: Eine Sonnenfinsternis gibt es nicht alle vier Jahre zu bestaunen, sie ist viel seltener. Noch einer: Sie fokussiert sich auf wenige Augenblicke, die besonders spektakulär sind. Immerhin handelt es sich um ein Naturspektakel, das für viele Menschen sichtbar ist.

Die gute Nachricht ist, dass öfter eine abgeschwächte Version einer totalen Sonnenfinsternis zu bewundern ist. Am Dienstag, 25. Oktober 2022, kommt es zu solch einer partiellen Sonnenfinsternis, die in Deutschland zu sehen ist. Doch wie steht es um die Sichtbarkeit in Bayern?

Partielle Sonnenfinsternis 2022: Termin im Oktober

Damit es zu einer Sonnenfinsternis kommt, müssen Sonne, Mond und Erde in einer ganz bestimmten Konstellation zueinander stehen, welche nur selten vorkommt. Am Dienstag, 25. Oktober 2022, kann aus Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden. Das bedeutet, dass die Sonne teilweise vom Mond bedeckt wird und dadurch auch ein Teil des spektakulären Effekts zu erkennen ist, welcher bei einer Sonnenfinsternis auftritt. Die Bedeckung der Sonne liegt am Dienstag, mit regionalen Unterschieden, bei etwa 20 bis 55 Prozent. Letzterer Wert wird in der finnischen Hauptstadt Helsinki erreicht. Da der Kernschatten des Neumondes die Erde verfehlt, ist die Sonnenfinsternis nirgends auf der Erde total zu sehen. In Bayern bewegt sich die Bedeckung zwischen 22 und 25 Prozent.

Wann genau die partielle Sonnenfinsternis 2022 zu sehen sein wird, ist von regionalen Unterschieden geprägt. In Bayern liegt der Zeitrahmen bei etwa 11.10 Uhr bis 13.20 Uhr. Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird in Mitteleuropa am 29. März 2025 zu sehen sein. Zum letzten Mal war die Sonne am 10. Juni 2021 aus mitteleuropäischer Sicht teilweise bedeckt.

Partielle Sonnenfinsternis 2022: Sichtbarkeit in Bayern

Bei der Sichtbarkeit der partiellen Sonnenfinsternis spielt das Wetter eine Hauptrolle. In Bayern gibt es in diesem Bezug gute Nachrichten, was bei weitem nicht für den Rest Deutschlands gilt. "Es sieht gut aus. Der Himmel wird nicht komplett wolkenlos und der Nebel weg sein", analysierte Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Daher gehe ich davon aus, dass die partielle Sonnenfinsternis zumindest zeitweise zu sehen sein wird. Die Chancen sind gut, was bei der Jahreszeit nicht selbstverständlich ist."

Der Geschäftsführer von Wetterkontor macht vorrangig allen Menschen im Süden Bayerns Hoffnung: "Der Süden Bayerns ist bevorzugt, im Norden sind noch ein paar Wolkenfelder unterwegs. In Franken und der Oberpfalz sieht es nach ein paar Wolken mehr aus, aber auch da sollte sie zeitweise zu sehen sein." Eines sollte beim Blick in den Himmel auf jeden Fall beachtet werden: Es muss eine sichere Sonnenfinsternisbrille getragen werden, da andere Hilfsmittel, wie beispielsweise eine herkömmliche Sonnenbrille, das Sonnenlicht nicht ausreichend abdämpfen. Im schlimmsten Fall können ohne die speziellen Brillen dauerhafte Augenschäden davongetragen werden. Sonnenfinsternisbrillen gibt es beispielsweise beim Optiker.

Partielle Sonnenfinsternis in München 2022: Sichtbarkeit und Zeitrahmen

Aus München kann die partielle Sonnenfinsternis zwischen 11.14 und 13.16 Uhr bestaunt werden. Die maximale Bedeckung von 23,6 Prozent wird um 12.14 Uhr erreicht. Die Wetterprognose ist gut, am Dienstagmittag soll der Himmel über München größtenteils wolkenlos bleiben.

Sichtbarkeit in und um Augsburg

In Augsburg gelten in etwa die selben Parameter wie in München. Die Bedeckung der Sonne wird um die 23 Prozent betragen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in der Region bei etwa 40 Prozent. Es sollte allerdings immer wieder Zeitpunkte geben, in denen die partielle Sonnenfinsternis gut zu sehen ist. Die Höhepunkte der Sonnenfinsternis werden in Augsburg zwischen 12.00 und 12.30 Uhr zu sehen sein.