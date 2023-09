Sie ist 30, er 56: "Manchmal werden wir für Vater und Tochter gehalten"

Von Bianca Dimarsico - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Anna ist 30, ihr Partner Tom ist 56 Jahre alt. Wie beeinflusst der große Altersunterschied ihre Beziehung? Das Paar hat uns seine Geschichte erzählt.

Bei der Frage nach dem perfekten Altersunterschied in einer Beziehung gehen die Meinungen auseinander. Mal heißt es, alles unter zehn Jahren ist in Ordnung, mal ist bei einem Jahr Unterschied die Wahrscheinlichkeit einer Trennung am geringsten. Und irgendwo schwirrt auch noch die "Alter-des-Mannes-durch-zwei-plus-sieben"-Formel herum, von der niemand so genau weiß, wo sie herkommt. Gegen alle angeblich geltenden Regeln stellen sich Anna und Tom aus München. Sie 30, er 56 – das macht knapp 26 Jahre Differenz. Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar. Ihre Namen hat die Redaktion geändert, um ihre Privatsphäre zu wahren.

Der Anfang der Liebesgeschichte von Anna und Tom erzählt sich wie ein Film. Zum ersten Mal sahen sie sich 2013. Anna, damals 20, war Studentin. Tom, damals 46, hielt als Gastdozent ein Seminar. "Er hat mir gleich gefallen, auch deshalb bin ich in dem Kurs geblieben. Aber ich hätte mich nie getraut, ihn einfach zu fragen, ob wir privat etwas unternehmen möchten", erzählt Anna. Aus Toms Perspektive sah das alles etwas anders aus. "Ich habe Anna überhaupt nicht als potenzielle Partnerin wahrgenommen und hätte auch nicht erwartet, dass sie Interesse an mir hat", erinnert er sich. Im Studentin-Dozenten-Verhältnis habe er sich eher als Schutzbefohlener gesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .