Auf geht's zum Museumsuferfest

Es ist eines der größten und beliebtesten Feste Frankfurts: das Museumsuferfest. Bis zu einer Million Menschen strömt dafür jedes Jahr an die Ufer des Mains und in die angrenzenden Museen.

Das Fest beginnt offiziell an diesem Freitag um 15.00 Uhr. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) will das Fest um 18.00 Uhr das Fest eröffnen. Am Samstag und Sonntag geht's um 11.00 Uhr los. Das Musikprogramm endet am Freitag und Samstag jeweils um Mitternacht. Am Sonntag endet das Fest um 22.00 Uhr mit einem Musikfeuerwerk.

100 Jahre Neues Frankfurt

Schwerpunktthema in diesem Jahr ist 100 Jahre Neues Frankfurt - damit bezeichnet man ein Bauprogramm, mit dem nach 1925 innerhalb kürzester Zeit viele Häuser und Wohnungen entstanden sind, die sogenannten Ernst-May-Siedlungen. Zahlreiche Museen präsentieren Ausstellungen zu diesem Thema.

Insgesamt machen 28 Häuser mit. Für sieben Euro gibt es einen Museumsuferfest-Button, mit dem man freien Eintritt in alle teilnehmenden Häuser hat.

Thailand-Bühne mit Kampfkunst

Während des Festes bieten die beteiligten Museen Programme bis in den Abend. Bühnen bieten Konzerte aller Genres. Neu in diesem Jahr ist eine Thailand-Bühne, auf der Tanz, Musik und Kampfsport zu sehen sind, sowie ein «Pavillon der Demokratie» am Eisernen Steg. Eine Orgel- und Chormeile lädt zu musikalischen Spaziergängen ein.

Ein internationaler Künstlermarkt bietet hochwertiges Kunsthandwerk. Dazu komme eine Antiquariatsmeile. Zahlreiche Gastronomiestände bieten Spezialitäten aus der ganzen Welt sowie Klassiker der Frankfurter Küche. Außerdem sind die Drachenbootrennen fester Bestandteil des Museumsuferfestes.