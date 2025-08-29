Museumsuferfest beginnt

An diesem Wochenende ist Museumsuferfest. Bis zu einer Million Menschen strömen jedes Jahr dafür an die Ufer des Mains und in die angrenzenden Museen. Das Fest beginnt heute um 15.00 Uhr, Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) will es am Abend (18.00 Uhr) offiziell eröffnen.

Am Samstag und Sonntag geht's um 11.00 Uhr los. Das Musikprogramm endet am Freitag und Samstag jeweils um Mitternacht. Am Sonntag geht das Fest um 22.00 Uhr mit einem Musikfeuerwerk zu Ende.

Wegen des Fests kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Polizei empfiehlt, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen verboten ist.