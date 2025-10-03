Fans feiern Album-Release von Taylor Swift

Tausende Fans von US-Superstar Taylor Swift haben bei einer zeitgleichen Party in vierzehn Städten deutschlandweit ihr neues Album gefeiert. Die größten Release-Partys der Reihe «Taylor Party Europe» gab es Veranstalterangaben zufolge in München, Hamburg und Bochum mit je rund 800 Swifties. Den Angaben zufolge sind für die vierzehn zeitgleich stattfindenden Partys mehr als 10.000 Tickets verkauft worden.

Höhepunkt des fünfstündigen Tanz- und Mitsing-Abends: Das gemeinsame Hören der am Morgen erschienenen Platte «The Life of a Showgirl» in voller Länge. Bereits um 18.00 Uhr hatten sich die Türen für die eingefleischten Fans geöffnet - bis 23.00 Uhr hatten die Veranstalter Non-Stop-Taylor-Swift-Musik aus allen ihrer dann zwölf Studioalben angekündigt.

Worum geht es bei der Party?

Bei der Party gehe es auch darum, einen besonderen Abend mit Gleichgesinnten zu verbringen, unterstrich Marina Serba - Veranstalterin und selbst seit Jahren Fan der US-Sängerin. Sie hatte die Party-Reihe vor eineinhalb Jahren initiiert, nachdem sie selbst beim Ticket-Verkauf für die Taylor-Swift-Tour leer ausgegangen war. «Ich war so traurig, da sollte das ein kleiner Trost sein», sagt die 25-jährige Dortmunderin. Inzwischen haben sie und ihre Mitstreiter mehr 30 Taylor-Swift-Partys organisiert - inklusive der 14 zeitgleichen Veranstaltungen zum Erscheinen von «The Life of a Showgirl».

In Stuttgart zeigten sich Fans am Abend ebenfalls begeistert von dem neuen Album. «Ich bin um 5.55 Uhr aufgestanden, damit ich um 6.00 Uhr direkt reinhören kann», sagte ein junger Mann. Vor allem Jüngere tanzten und sangen ausgelassen zu den Liedern von Taylor Swift.