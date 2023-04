Tote Person in Passau aus dem Inn geborgen

In Passau wurde ein lebloser Körper aus dem Inn geborgen. Es soll sich um eine tote Frau handeln. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Es ist ein grausiger Fund: In Passau wurde am Freitagmorgen eine lebloser Körper aus dem Inn geborgen. Der Notruf soll bei der Polizei in der Dreiflüssestadt gegen 9.00 Uhr eingegangen sein. Eine Person hatte gemeldet, dass im Inn eine Leiche treibe. Die Einsatzkräfte der Polizei eilten zusammen mit der Feuerwehr un dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) zu dem entsprechenden Ort und zogen eine tote Person aus dem Wasser.

Passau: Leiche aus Inn gezogen – es handelt sich um eine tote Frau

Nach ersten Informationen soll es sich bei der toten Person um eine Frau handeln. Über die Identität war zunächst nichts bekannt. Auch über eine wahrscheinliche Todesursache gab es zunächst keine Informationen.

Der leblose Körper wurde zwischen dem Fünferlsteg und der Marienbrücke aus dem Inn gezogen. Das Gebiet wurde zunächst weiträumig abgesperrt.

