"GoodFellas"-Schauspieler Paul Sorvino mit 83 Jahren gestorben

Trauer um Paul Sorvino: Der US-Schauspieler, der in Filmen wie "GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" und "Nixon" mitspielte, ist mit 83 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Paul Sorvino ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner starb am Montagmorgen (Ortszeit) eines natürlichen Todes, wie sein Sprecher Roger Neal mitteilte. Seine Frau Dee Dee Sorvino sei an seiner Seite gewesen. Paul Sorvino habe in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es in der Mitteilung. Der Schauspieler hatte drei Kinder, darunter die Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino (54, "Geliebte Aphrodite").

Paul Sorvino gestorben: Tochter und Kollegen trauern

"Mein Herz ist zerrissen", schrieb Mira Sorvina auf Twitter. "Ein Leben mit Liebe und Freude und Weisheit mit ihm ist zu Ende." Er sei der "wunderbarste" Vater gewesen. Auch Kollegen wie Jason Alexander, Dane Cook und Rosanna Arquette bekundeten ihre Trauer.

Paul Sorvino tot: Seine bekanntesten Filme

Sorvino, der in New York geboren wurde und italienischer Abstammung war, stand ab den 1970er Jahren vor Film- und Fernsehkameras. Er hatte neben Karl Malden und Michael Douglas einen Auftritt in der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco". Seine bekannteste Rolle war der Mafioso Paul Cicero in Martin Scorseses Drama "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990). Auch in den Filmen "Reds", "Die Firma" und "Bulworth" spielte er mit. In der Krimi-Serie "Law & Order" trat er als New Yorker Detektiv auf.

Mit Sorvino stirbt weiterer "GoodFellas"-Schauspieler

Innerhalb weniger Wochen ist mit Sorvino nun ein weiterer Schauspieler der "GoodFellas"-Besetzung gestorben. Anfang Juli starb Tony Sirico mit 79 Jahren, Ende Mai Ray Liotta mit 67 Jahren. Sorvino soll nach Angaben seines Sprechers in Los Angeles auf dem bekannten "Hollywood Forever"-Friedhof beigesetzt werden, wo auch Rudolph Valentino, Mickey Rooney und Burt Reynolds ihre Ruhestätte haben. (mit dpa)

