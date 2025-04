Pawlos seit über zwei Wochen vermisst – Polizei geht mit Bitte an die Öffentlichkeit

Seit über zwei Wochen wird bereits der sechsjährige Pawlos in Weilburg (Hessen) vermisst. Die Polizei setzt auch in der zweiten April-Woche die Suchmaßnahmen fort – darunter Einsätze von Tauchern, Booten und Suchhunden entlang der Lahn. Bisher blieb die Suche jedoch ohne Erfolg, so der Wortlaut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Präsenz in der Innenstadt wird nun reduziert, die Ermittlungen laufen jedoch im Hintergrund weiter. Bei neuen Erkenntnissen sollen die Maßnahmen sofort wieder ausgeweitet werden.

Vermisster Pawlos: Polizei bittet Öffentlichkeit um Zurückhaltung

Derweil wird zur Zurückhaltung bei Spekulationen gemahnt, insbesondere in sozialen Netzwerken: Anlass sind Gerüchte rund um ein Video, das Pawlos mit einem Mann zeigt. Dieser hatte das Kind kurz vor dem Verschwinden von einer Straße geholt, den Notruf gewählt – doch der Sechsjährige lief in diesem Moment davon. Die Polizei stehe mit dem Mann in Kontakt.

Seit dem 25. März sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem vermissten Kind, das in Weilburg in Mittelhessen verschwunden ist. Doch noch immer fehlt von dem autistischen Jungen jede Spur. Die Einsatzkräfte geben jedoch nicht auf und halten an der Hoffnung fest, Pawlos lebend zu finden. Die Suche läuft mittlerweile deutschlandweit.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Pawlos nimmt die Polizei weiterhin unter der Telefonnummer (06431) 9140-599 entgegen.

Icon Vergrößern Mit einem Foto des vermissten Pawlos aus Weilburg sucht das BKA auf Infoscreens im Hauptbahnhof nach dem vermissten Jungen. Von dem Sechsjährigen fehlt weiterhin jede Spur. Foto: Boris Roessler, dpa Icon Schließen Schließen Mit einem Foto des vermissten Pawlos aus Weilburg sucht das BKA auf Infoscreens im Hauptbahnhof nach dem vermissten Jungen. Von dem Sechsjährigen fehlt weiterhin jede Spur. Foto: Boris Roessler, dpa

Suche nach vermisstem Pawlos ohne Erfolg – „nichts mehr ausschließen“

Auch der Einsatz eines Aufklärungsflugzeugs der Bundeswehr am 1. April hatte die Polizei nicht weitergebracht. Der Kampfjet startete am Dienstag vom Fliegerhorst im nordrhein-westfälischen Nörvenich und sollte Aufnahmen aus der Luft liefern, um mögliche Hinweise auf den Aufenthaltsort von dem Jungen zu gewinnen.

Die Lahn, die durch Weilburg fließt, sollte nochmal genauer untersucht werden, mithilfe von spezialisierten Taucher. „Unabhängig davon konzentriert sich die Polizei verstärkt auf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“ Jeder noch so kleine Hinweis könnte helfen, das Schicksal des Jungen zu klären.

Dabei gehe es weiterhin um mögliche Beobachtungen aus der Bevölkerung. Vor allem setzt die Polizei auf die bundesweite Fahndung nach Pawlos mit Anzeigentafeln, die neue Hinweise erbringen sollen. Auch an Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Flughäfen wird auf den vermissten Jungen aufmerksam gemacht. Grundsätzlich hoffe man weiterhin, das Kind lebend zu finden, sagte ein Polizeisprecher. „Wir müssen aber auch ehrlich sein: Die Wahrscheinlichkeit wird geringer.“

Icon Vergrößern Der sechsjährige Junge Pawlos wird seit Dienstag, 25. März, vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen Icon Schließen Schließen Der sechsjährige Junge Pawlos wird seit Dienstag, 25. März, vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen

Polizei prüfte Video, das mit hoher Wahrscheinlichkeit Pawlos zeigt

Die Polizei prüfte auch ein Video (siehe oben), auf dem der Erstklässler vermutlich zu sehen ist. Ein Junge stehe auf einer stark befahrenen Straße. Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen, der ihn von der Fahrbahn begleitet, teilte die Polizei Westhessen mit. Unmittelbar danach wählte die Person den Polizeinotruf und schilderte die Beobachtungen, doch sei der Junge weggelaufen. Es handelte sich „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ um Pawlos.

Der Sechsjährige stammt aus dem rund 15 Kilometer entfernten Waldbrunn und besucht in Weilburg die Grundschule. Diese habe er nach Angaben der Polizei nach dem Mittagessen aus seiner Förderschule am 25. März verlassen und sei danach nicht nach Hause zurückgekehrt. Den Polizeiangaben zufolge hat Pawlos eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare. An besagtem Dienstag war er mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet in der Schule gewesen.