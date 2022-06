"Peacemaker"-Serie: Das ist zu Start, Handlung, Folgen und zur Besetzung schon bekannt

"Peacemaker" geht vermutlich 2022 an den Start. Wir informieren Sie hier bereits vorab über Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Mit der neuen Serie "Peacemaker" kommt Anfang 2022 in den USA ein Spin-off zum Film "The Suicide Squad" auf den Markt. Die Idee und das Drehbuch zur Serie stammen von Drehbuchautor James Gunn. Dieser produzierte "Peacemaker" zusammen mit den beiden Filmproduzenten Peter Safran und Matt Miller.

In einem Interview mit dem Online-Magazin Deadline verriet Gunn mehr zur Entstehung und den Eigenschaften der Hauptfigur des Peacemaker: "Peacemaker ist wie der typische Kerl, mit dem ich in Missouri aufgewachsen bin. Er unterscheidet sich nicht großartig von irgendjemanden, den ich kenne. [...] Jeder im Fernsehen ist entweder gut oder völlig böse. Sicher gibt es einige großartige Serien, die nicht dem Klischee entsprechen. Es hat Spaß gemacht, einen Superschurken zu kreieren, der eine Menge Nuancen besitzt".

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start in Deutschland, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern im Cast von "Peacemaker". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer zu der neuen Serie von James Gunn.

Start-Termin: Ab wann ist "Peacemaker" in Deutschland zu sehen?

"Peacemaker" ist seit dem 13. Januar 2022 beim amerikanischen Streamingdienst HBO Max zu sehen.

Hier in Deutschland lässt der Start allerdings noch auf sich warten. Vermutlich wird die Serie aber künftig beim Streaminganbieter Sky zur Verfügung stehen. Eine offizielle Bestätigung hierfür steht jedoch noch aus. Sobald nähere Informationen zum Start von "Peacemaker" bekannt gegeben werden, erfahren Sie es hier in diesem Artikel.

Im Sky -Stream wird "Peacemaker" dann über " Wow" zu sehen sein. Sky hat das hauseigene Streamingportal von "Sky Ticket" zu "Wow" umbenannt.

Handlung: Darum geht es in der neuen Serie "Peacemaker"

Die neue Serie "Peacemaker" dreht sich um den pazifistischen Diplomaten Christopher Smith, der als Peacemaker mit Gewalt und Mord seine ganz eigene Vorstellung von Frieden verwirklicht - und das teilweise auch mal ohne Moral.

Mit seinem Team muss er verschiedene Aufträge für die amerikanische Regierung erledigen und soll so mit seinen durchaus moralisch fragwürdigen Methoden die Welt vor einer großen Bedrohung retten.

In der Serie geht es um die Entstehungsgeschichte des Mannes, des Freiheitskämpfers, der ab und an auch mal im Namen der Gerechtigkeit jemanden ermordet.

Episoden: Das sind die Folgen von "Peacemaker"

Die neue Serie "Peacemaker" besteht aus insgesamt acht Episoden, die durchschnittlich etwa 45 Minuten lang sind. Das sind die englischsprachigen Originaltitel:

Folge 1: "A Whole New Whirled"

Folge 2: "Best Friends, For Never"

Folge 3: "Better Goff Dead"

Folge 4: "The Choad Less Traveled"

Folge 5: "Monkey Dory"

Folge 6: "Murn After Reading"

Folge 7: "Stop Dragon My Heart Around"

Folge 8: "It's Cow or Never"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Peacemaker"?

Der US-amerikanische Wrestler John Cena verkörpert die Hauptrolle des Antihelden Christopher Smith alias Peacemaker in der gleichnamigen Serie.

Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren bisher bekannten Darsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle John Cena Christopher Smith (Peacemaker) Chukwudi Iwuji Clemson Murn Steve Agee John Economos Danielle Brooks Leota Adebayo Jennifer Holland Emilia Harcourt Freddie Stroma Adrian Chase (The Vigilante) Viola Davis Amanda Waller

Trailer: Erste Einblicke in die neue Serie "Peacemaker"

Damit Sie sich einen Eindruck von der brandneuen Antihelden-Serie "Peacemaker" machen können, haben wir hier den akutellen englischsprachigen Trailer aus dem Dezember für Sie:

