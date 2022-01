Peacock auf Sky: Alle Infos zum Start in Deutschland

Ab Januar 2022 können Sky-Kunden das Angebot des Streaming-Anbieters Peacock nutzen. Alle wichtigen Infos zu Start, Sky-Paketen und dem Film- und Serienangebot finden Sie hier.

Der Streaming-Anbieter Sky erweitert ab Dienstag, dem 25. Januar 2022 auch in Deutschland sein Angebot. Nachdem bereits europaweit in einigen Sky-Märkten die Streaming-Plattform Peacock integriert wurde, zieht nun auch der deutsche Sky-Markt nach.

In Großbritannien und Irland können Sky-Kunden bereits seit November 2021 das Serien- und Filmangebot auf Sky nutzen. Nun können sich auch Sky-Inhaber aus Deutschland und Österreich über das erweiterte Angebot freuen.

Hier zeigen wir Ihnen alles Wichtige, was Sie zum Deutschlandstart von Peacock wissen sollten.

Video: ProSieben

Peacock: Start in Deutschland und Österreich

Ab Dienstag, 25. Januar 2022, erweitert auch der deutsche Sky-Markt sein Repertoire. Ab diesem Zeitpunkt haben Sky-Kunden die Möglichkeit, das Angebot des Streaming-Anbieters ohne zusätzliche Kosten abzurufen.

Wer kann das Peacock-Angebot auf Sky nutzen?

Nachdem bereits in einigen europäischen Sky-Märkten der Zugang zum Peacock-Angeboten freigeschalten wurde, wird nun auch in Deutschland und Österreich das Angebot erweitert.

Sky-Kunden können mit folgenden Paketen und Tickets ab dem 25. Januar 2022 das Peacock-Angebot nutzen:

Deutschland:

Sky Q

Q Sky Ticket

Sky Entertainment

Entertainment Sky Entertainment Plus

Entertainment Plus Sky Ultimate TV

Österreich:

Sky X

Alle Peacock-Inhalte können auch unterwegs mit Sky Go abgerufen werden.

In der Schweiz und in Italien soll Peacock in den kommenden Monaten ebenfalls für Sky-Kunden freigeschalten werden.

Peacock auf Sky: Das ist das Angebot des Streaming-Anbieters

Peacock stellt allen Kunden eine große Auswahl an Filmen und Serien zur Verfügung. Darunter sind unter anderem Peacock-Originals, Reality- und True Crime, sowie Serienklassiker.

Hier haben wir eine Liste an Titeln für Sie, die aktuell neben vielen anderen Inhalten bei Peacock zu sehen sind oder in den kommenden Monaten auf der Streaming-Plattform, und somit auch auf Sky zu sehen sein werden:

Exklusive Peacock Originals:

"Saved by the Bell"

" Rutherford Falls "

" "Girls5eva"

"The Girl in the Woods"

"MacGruber"

"Joe vs. Carole"

"Bel-Air"

"The Resort"

Alle Staffeln der Drama und Comedy-Serien wie zum Beispiel:

"The Office"

"Monk"

" 30 Rock "

" "Psych"

"Will & Grace"

" Downton Abbey "

" "Dr. House"

" Battlestar Galactica "

" "Bates Motel"

"Heroes"

" Chicago Fire"

Fire" " Chicago P.D."

P.D." " Chicago Med"

Med" "Keeping Up With the Kardashians"

"Below Deck"

"Botched"

Filme der letzten Jahre, zum Beispiel:

" American Pie 2"

2" "Back to the Future Part III"

" Brüno "

" "Bulletproof"

"Children of Men"

" Erin Brockovich "

" " The Game "

" "Gladiator"

"The Green Mile"

"The Holiday"

" Jason Bourne "

" "Identity Thief"

"Lucy"

"MacGruber"

"Mamma Mia!"

"Meet Joe Black"

"Notting Hill"

"Pitch Perfect"

"The Purge"

"The Secret Life of Pets"

" Shaun of the Dead "

" "Snow White and the Huntsman"

"Out of Sight"

"Tower Heist "

" "Tremors” and “Van Helsing"

Über den Streaming-Anbieter Peacock:

Peacock ist eine Streaming-Plattform, welche zu NBCUniversal gehört. Im Repertoire von Peacock sind unter anderem exklusive Eigenproduktionen, On-Demand-Bibliotheken von diversen TV-Produktionen, Universal Picture-Filme, Focus Features, DreamWorks Animationen und viele bekannte Filme aus Hollywood. Zudem bietet Peacock den Kunden auch die Möglichkeit, Inhalte aus den Bereichen Sport, Nachrichten, Reality, spanischsprachige Titel und Reality abzurufen.