93-Jähriger fährt gegen Autos und Hauswand

Ein 93-Jähriger ist im Main-Kinzig-Kreis mit seinem Auto gegen mehrere Fahrzeuge und auch noch gegen eine Hauswand gefahren. Nach Polizeiangaben verwechselte er womöglich Gas und Bremspedal. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei eine fünfstellige Summe betragen.

Der 93-Jährige hatte am Dienstagabend in Bruchköbel gehalten, um einen entgegenkommenden Bus an einer engen Stelle vorbeifahren zu lassen. Dann aber prallte sein Wagen gegen ein geparktes Auto, das wiederum gegen einen Wagen davor geschoben wurde. Der Senior soll nach links gegengelenkt haben, wo sein Auto gegen eine Hauswand und ein weiteres Fahrzeug fuhr. Der Mann verletzte sich an der Hand - sein Wagen wurde abgeschleppt.