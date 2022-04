Peking weitet Massentests aus - Angst vor Lockdown

China kämpft weiter gegen die steigenden Coronazahlen. Die Massentests werden ausgeweitet - und damit steigt die Angst vor einem harten Lockdown.

In Chinas Hauptstadt Peking werden die Massentests auf das Coronavirus ausgeweitet. Nachdem einige Dutzend neue Coronafälle registriert wurden, greift das Land hart durch. 90 Prozent der 21 Millionen Einwohner Pekings müssen bis Samstag dreimal getestet werden. Zunächst galt die Anordnung nur im größten Stadtteil Chaoyang; nun müssen auch die elf weiteren Bezirke durchgetestet werden. Das teilten die Behörden mit. Nach der ersten Testrunde mit 3,7 Millionen Tests am Vortag wurden bis Dienstagnachmittag allerdings nur 22 neue Infektionen entdeckt.

Corona in Peking: Lage wie in Shanghai befürchtet

Die Bewohner von Peking haben Angst, dass die Stadt vor einem harten Lockdown stehen könnte - obwohl die Fallzahlen so gering sind. In Shanghai kommt es seit Wochen zu apokalyptischen Szenen, die Regierung sperrt die Bevölkerung ein. Peking könnte jetzt ein ähnliches Szenario drohen. Auch hier wurden bereits mehrere Nachbarschaften abgeriegelt. Laut Experten sei die Lage in Peking aber deshalb anders als in Shanghai, weil die Stadt frühzeitiger eingreife und teste. Das helfe, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt wurden in Peking nur 100 Infektionen nachgewiesen.

Chinesen nur unzureichend geimpft

Millionen von Chinesen sind nicht oder nur unzureichend geimpft. Auch gibt es Zweifel an der Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe gegen Omikron. Ausländische Vakzine sind in China nicht zugelassen. Auch das Gesundheitssystem in China ist laut Experten schlecht entwickelt und könnte bald überlastet sein.

