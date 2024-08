„Perfekt Verpasst“: Start, Handlung und Besetzung der Serie

Zwei Größen der deutschen TV-Unterhaltung haben sich zusammengefunden, um in einer Serie die Geschichte von Zweien zu erzählen, die sicher bisher ständig verpasst haben: Bastian Pastewka und Anke Engelke verkörpern die Hauptrollen in „Perfekt Verpasst“. In der Serie geht es um Maria und Ralf, die beide aktuell mit ihrem Leben eher unglücklich sind, sich aber gegenseitig vermutlich hervorragend aus dem Schlamassel befreien könnten. Nur leider sind sie sich bisher nicht über den Weg gelaufen.

Sie wollen wissen, ab wann es die Serie zu sehen gibt, wie viele Episoden zur Verfügung stehen und welche Schauspielerinnen und Schauspieler Teils des Casts sind? Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Stream von „Perfekt Verpasst“. Außerdem haben wir einen Trailer der Serie im Angebot.

Start von „Perfekt Verpasst“ auf Prime Video

Der Starttermin von „Perfekt Verpasst“ ist für Mitte August angesetzt: Am 15. August 2024 geht es los mit der Serie rund um Anke Engelke und Bastian Pastewka.

Handlung von „Perfekt Verpasst“: Darum geht es in der Serie

Maria Lampe (Anke Engelke) und Ralf Hartmann (Bastian Pastewka) befinden sich beide in einer misslichen Lage: Sie stecken fest im Job, im Alltag und in der Liebe und haben sie das Gefühl, dass nichts so recht vorwärtsgeht. Damit wären die beiden eigentlich wie füreinander geschaffen, um einander aus der Misere zu helfen. Es steht dem Ganzen nur ein Problem im Wege: Maria und Ralf kennen sich nicht - und das, obwohl sie sogar in der gleichen Kleinstadt wohnen. Schaffen sie es, sich im beschaulichen Marburg endlich zu begegnen? Die Antwort darauf liefern die acht Folgen der Serie „Perfekt Verpasst“.

Für Bastian Pastewka ist es nicht die erste Serie, in der sich sein Charakter mit einer Ansammlung von absurden bis unangenehmen Alltagssituationen konfrontiert sieht. Bereits von 2005 bis 2017 verkörperte er sich selbst in der Comedy-Serie „Pastewka“ und stolpert dort von einer peinlichen Situation in die nächste. Er war auch schon häufiger gemeinsam mit Anke Engelke vor TV-Kameras zu sehen; zum Beispiel parodierten die beiden in „Fröhliche Weihnachten! – mit Wolfgang & Anneliese“ das Genre der deutschen Weihnachtsshows. Kennengelernt haben sich die beiden in der Kult-Comedysendung „Die Wochenshow“.

Anke Engelke wurde vor allem durch die „Die Wochenshow“ sowie „Ladykracher“ bekannt. Auch sie hatte bereits eine nach ihr benannte Fernsehsendung: „Anke“ lief von 1999 bis 2001 im deutschen TV. Zuletzt war sie in der Prime Video Serie „LOL - Last One Laughing“ zu sehen, die sie bei ihrer dritten Teilnahme auch gewann. Dort trat sie gemeinsam mit Pastewka als Schlagerduo „Jenny & Mel“ auf.

Folgen von „Perfekt Verpasst“: Das sind die einzelnen Episoden der Serie

Acht Episoden hat „Perfekt Verpasst“. Sie erscheinen alle zeitgleich am 15. August 2024 - wer will, kann die Serie also gleich zum Start durchbingen. Ob die einzelnen Folgen spezifische Titel erhalten oder lediglich durchnummeriert sind, ist bislang nicht klar.

Folge 1, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 2, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 3, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 4, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 5, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 6, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 7, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Folge 8, Titel noch unbekannt : 15. August 2024

Schauspieler im Cast: So sieht die Besetzung von „Perfekt Verpasst“ aus

Maria und Ralf sind natürlich nicht allein bei ihren (un-)bewussten Versuchen, den anderen kennenzulernen, sondern erhalten Unterstützung von weiteren Charakteren. Das sind alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die laut IMDb in mindestens zwei Episoden von „Perfekt Verpasst“ vorkommen:

Anke Engelke als Maria Lampe

Bastian Pastewka als Ralf Hartmann

Fritzi Haberlandt als Nikki

Edin Hasanović als Hakan

Serkan Kaya als Max

Peter Jordan als Jochen Zwei

Michael Wittenborn als Wilhelm

Caro Scrimali als Heike

Henny Reents als Johanna

Melodie Simina als Sophie

Lea Freund als Lily

Momo Beier als Lotta

Yalany Marschner als Rick

Roxana Samadi als Aylin

Bastian Pastewka und Anke Engelke sind dabei nicht die einzigen bekannten Gesichter. Auch Fritzi Haberlandt war schon in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, darunter zum Beispiel „Babylon Berlin“ und „Deutschland 89“. Edin Hasanović spielte im oscarprämierten „Im Westen Nichts Neues“ mit und war in „Je suis Karl“ zu sehen.

So sehen Sie „Perfekt Verpasst“ im Stream bei Prime Video

Auch wenn Engelke und Pastewka vor allem im deutschen Fernsehen bekannt geworden sind, gibt es ihre neueste Serie nicht im linearen TV zu sehen. Stattdessen läuft „Perfekt Verpasst“ bei Prime Video, dem Streaminganbieter von Amazon. Um hier auf die Inhalte zuzugreifen, muss man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das kostet aktuell 8,99 Euro in Monat und ist jederzeit kündbar. Studierende und Azubis haben außerdem die Möglichkeit, eine Prime Mitgliedschaft für den halben Preis abzuschließen; sie zahlen also 4,49 Euro im Monat. Wer sich noch nicht gleich auf ein Abonnement festlegen will, hat auch die Möglichkeit, Prime Video für 30 Tage kostenlos zu testen. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage von Amazon Prime Video.

Bei „Perfekt Verpasst“ handelt es sich um eine Prime-Originalserie - sie ist damit ab dem Start am 15. August 2024 in 240 Ländern und Territorien der Welt über Prime Video verfügbar. Der Streamingservice hat aktuell auch noch andere Serien wie „Fallout“ oder “Reacher“ im Angebot.

Trailer zur Prime Video Serie „Perfekt Verpasst“

Wer sich noch nicht sicher ist, ob „Perfekt Verpasst“ dem eigenen Seriengeschmack entspricht, der hat mit dem Trailer die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen: