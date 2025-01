Bad Friedrichshall: Keine Schussabgabe seitens Polizei

Im Einsatz rund um die Schüsse in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall mit zwei Toten und einem lebensgefährlich verletzten Mann ist es seitens der Polizei zu keiner Schussabgabe gekommen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstagabend auf Anfrage mit.

In Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs hatte nach Angaben der Polizei eine maskierte Person gegen 17.45 Uhr die Firma betreten und Schüsse abgegeben. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei gehe von einem Einzeltäter aus, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. «Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren», hieß es von der Polizei.