Tarek Al-Wazir nach Berlin verabschiedet

Knapp 30 Jahre nach seinem ersten Einzug in den hessischen Landtag ist der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir mit einer Feierstunde im Parlament in Wiesbaden verabschiedet worden. Der Grünen-Politiker und frühere stellvertretende hessische Ministerpräsident wird Abgeordneter im neu gewählten Bundestag in Berlin. Seine letzte Rede als hessischer Landtagsabgeordneter hielt der 54-Jährige zum Thema «Deutschlandticket».

Al-Wazir ist seit 1989 Mitglied der Grünen und errang im Alter von 24 Jahren ein Mandat als Abgeordneter im Hessischen Landtag. Von 2000 bis 2014 war er Grünen-Fraktionsvorsitzender - damals noch in der Opposition. Anschließend führte er seine Partei in ein schwarz-grünes Regierungsbündnis. Der damalige CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier kam neben anderen politischen Wegbegleitern auch zur Verabschiedung Al-Wazirs in den Landtag.

Er führte lange Jahre die Grünen-Fraktion im hessischen Landtag an (Archivbild).

Nun wechselt er als Grünen-Bundestagsabgeordneter nach Berlin (Archivbild)