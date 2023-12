Pessach 2024: Alle Infos rund um Bedeutung, Geschichte und Datum

Was ist die biblische Begründung des Pessach-Festes und wann findet es 2023 statt? Wir verraten es Ihnen - inklusive Infos rund um Bedeutung und Datum.

Auch 2024 begehen gläubige Jüdinnen und Juden weltweit wieder das Pessach-Fest, manchmal auch Passcha-Fest oder Passa-Fest genannt.

In welchem Zeitraum findet das Pessach-Fest 2024 statt, was ist die Bedeutung hinter dem Pessach-Fest und wie sieht der geschichtliche Bezug aus? Die Antworten auf diese Fragen haben wir in diesem Artikel für Sie.

Datum: Wann wird Pessach 2024 gefeiert?

Das Pessach-Fest findet im jüdischen Monat Nissan statt, 2024 vom Abend des 22. April bis zum Abend des 30.April.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Pessach 2024: Bedeutung und Geschichte bzw. biblischer Hintergrund

Das Pessach-Fest dauert mehrere Tage, acht um genau zu sein. Hintergrund ist der Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten und der damit einhergehenden Befreiung aus der Sklaverei der Pharaonen. Überliefert ist diese Geschichte im alten Testament (II. Buch Mose), in der Exodusgeschichte.

Als der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen wollte, schickte Gott zehn Plagen:

Blut

Frösche

Stechmücken

Stechfliegen

Viehpest

Schwarze Blattern

Hagel

Heuschrecken

Finsternis

Tod aller Erstgeborenen

Bei der letzten der zehn Plagen wurden die Israeliten vorher aufgefordert, eine Opfergabe darzubringen und mit dessen Blut die Türstöcke zu bestreichen - das würde die eigenen Erstgeborenen vor der Plage Gottes schützen, wie es im alten Testament heißt. Daher rührt auch der Name Pessach, der übersetzt so viel wie "Überschreitung" bedeutet. Die Schwelle des Pharao wurde überschritten und er verlor seinen Sohn, was ihn laut der biblischen Überlieferung schließlich dazu veranlasste, die Israeliten gehen zu lassen. Eine andere Übersetzung von Pessach ist das "Vorübergehen" oder "Überspringen", was ebenfalls auf die zehnte Plage zurückgeht - schließlich wurden die Kinder der Israeliten laut dem alten Testament "übersprungen" und der Tod ging an ihren Häusern vorüber.

Lesen Sie dazu auch

Pessach 2024: Sederabend

Eingeleitet wird das Pessach-Fest vom Seder-Abend. Dabei kommen Freunde und Familien zusammen, speisen in Gemeinschaft und lesen aus der Pessach-Haggada vor. Die Pessach-Haggada erzählt die Geschichte des Auszuges aus Ägypten und enthält weitere Erzählungen rund um dieses Thema, die im Laufe der Jahre ergänzt wurden.

Der Name Seder kommt von dem rituellen Mahl, das serviert wird. In Erinnerung an den eiligen Aufbruch aus Ägypten ist der Besitz und Verzehr von gesäuerten Speisen (Getränke und Speisen, die gären) während Pessach sieben Tage lang verboten - die Israeliten hatten nämlich keine Zeit, ihr Brot aufgehen zu lassen, als sie Ägypten verließen.

Der traditionelle Seder-Teller enthält in der Mitte eine Schale, in der ein Kiddusch-Becher stehen kann. Kiddusch ist ein Segensspruch über einen Becher Wein, mit dem Sabbat und jüdische Feiertage begonnen werden. Außerdem befinden sich auf dem Seder-Teller zum Pessach-Fest die folgenden Dinge: